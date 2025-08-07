Menu
VIOLÊNCIA

Empresário é morto na frente do filho de 4 anos após ter casa invadida

Vítima era conhecida por atuar no ramo imobiliário e já havia recebido ameaças

Por Redação

07/08/2025 - 13:43 h
Assassinato aconteceu na manhã desta terça (5)
Assassinato aconteceu na manhã desta terça (5) -

Um crime brutal chocou os moradores de Alto Parnaíba, no Sul do Maranhão, na manhã de terça-feira, 5. O empresário José Alcides Alves Glória, de 50 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria residência, localizada no bairro Santa Cruz, enquanto seu filho de apenas 4 anos presenciava a cena.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que José abre a porta da cozinha por volta das 6h da manhã, sendo surpreendido por três homens encapuzados. Ele ainda tentou reagir e travou uma luta corporal com os invasores por cerca de 40 segundos, mas acabou sendo atingido por disparos e caiu. Um dos criminosos ainda chegou a invadir um dos quartos da casa, onde, segundo informações, estariam escondidas as duas filhas da vítima.

A criança que presenciou o assassinato demonstrou desespero e chegou a tentar socorrer o pai.

A Polícia Civil do Maranhão foi acionada e está investigando o caso. Até o momento, a motivação do crime não foi oficialmente confirmada, mas moradores da região levantam a hipótese de que a execução possa ter relação com disputas por terras. José Alcides era conhecido na cidade por atuar no ramo imobiliário, com propriedades rurais, hotel e corretagem de imóveis. O empresário teria doado uma casa aos autores do crime, mas após tentar reaver o imóvel, teria recebido ameaças, o que pode ter sido o estopim para a tragédia.

brasil crime maranhão violência

x