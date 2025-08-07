Menu
BRASIL

Menino de 8 anos morre após ser picado por escorpião em casamento

Adrian Souza Martins ficou internado por 4 dias

Por Redação

07/08/2025 - 10:21 h
Menino foi picado no último sábado, 2
Menino foi picado no último sábado, 2 -

Um menino de 8 anos morreu após ser picado por um escorpião durante um casamento no município de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Adrian Souza Martins, faleceu no fim da tarde desta quarta-feira, 6, após passar quatro dias internado em estado grave em um hospital da cidade de Dourados.

De acordo com as informações iniciais, o caso aconteceu no último sábado, 2, durante a celebração de um casamento. Adrian participava do evento quando foi picado por um escorpião que estava escondido dentro de seu calçado.

Após ser atacado, ele começou a gritar de dor e oi rapidamente socorrido por pessoas que estavam no local sendo levado para atendimento médico.

