Menino de 8 anos morre após ser picado por escorpião em casamento
Adrian Souza Martins ficou internado por 4 dias
Por Redação
Um menino de 8 anos morreu após ser picado por um escorpião durante um casamento no município de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Adrian Souza Martins, faleceu no fim da tarde desta quarta-feira, 6, após passar quatro dias internado em estado grave em um hospital da cidade de Dourados.
De acordo com as informações iniciais, o caso aconteceu no último sábado, 2, durante a celebração de um casamento. Adrian participava do evento quando foi picado por um escorpião que estava escondido dentro de seu calçado.
Após ser atacado, ele começou a gritar de dor e oi rapidamente socorrido por pessoas que estavam no local sendo levado para atendimento médico.
