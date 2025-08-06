Carregador pega fogo em avião e o inesperado acontece no meio do voo

Um carregador portátil de celular, o power bank, pegou fogo durante a viagem - Foto: Reprodução redes sociais

Um incidente assustou passageiros de um voo da companhia aérea KLM que partiu de São Paulo com destino a Amsterdã, na Holanda, nesta quarta-feira, 6. Um carregador portátil de celular, o power bank, pegou fogo durante a viagem e provocou grande quantidade de fumaça na cabine.

A situação foi registrada pela jornalista brasileira Simone Malagoli, que estava a bordo. Ela compartilhou vídeos nas redes sociais mostrando o interior da aeronave tomado por fumaça e o clima de tensão entre os passageiros. “Pensei que fosse morrer. Era muita fumaça, um cheiro horrível, e ninguém sabia de onde vinha o fogo”, relatou Simone.

O que motivou o incidente?

De acordo com o relato dela, o fogo começou quando o avião ainda sobrevoava o oceano. Segundo ela,carregador superaqueceu dentro de uma mochila e iniciado o incêndio. O dono do dispositivo dormia no momento do ocorrido.

“De repente, escutei uma correria e vi muita fumaça no corredor. As pessoas começaram a gritar ‘fogo, fogo, fire!’. Muitos pensaram que fosse na turbina ou no porão. Foi um pânico geral”, contou Simone.

Passageiros desesperados

Nas imagens divulgadas, é possível ver passageiros cobrindo o rosto com travesseiros e comissárias agindo rapidamente com extintores de incêndio e toalhas sobre a cabeça para se proteger da fumaça.

A KLM confirmou o incidente e, por meio de nota oficial, afirmou que a tripulação seguiu todos os protocolos de segurança e conseguiu conter a situação rapidamente. “O voo continuou com segurança até Amsterdã”, informou a empresa.