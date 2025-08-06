Leilão da Caixa tem imóveis com valores a partir de R$ 46 mil na Bahia

Leilão vai ocorrer em agosto e setembro - Foto: Reprodução/JusBrasil

A Caixa Econômica Federal organizou três dias de leilões entre os meses de agosto e setembro, sendo as datas, 18 e 21 de agosto, e 2 de setembro. Nesses leilões 1.088 propriedades estão sendo ofertadas por meio do site da Fidalgo Leilões com destaque aos descontos, que podem passar dos 50%.

Na Bahia, 73 imóveis estão disponíveis no Leilão, com valor a partir de R$ 46 mil.

Casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais / industriais, podem ser arrematados por valores a partir de R$ 11.153,48, com possibilidade de financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS em alguns casos.

Entenda como serão os leilões de cada mês

Agosto

Dia 18 - 1º Leilão - valor da avaliação

Dia 21 - 2º Leilão - bens com até 40% de desconto

Neste mês serão leiloadas 576 propriedades, sendo elas:

339 apartamentos;

205 casas;

3 imóveis comerciais / industriais;

29 terrenos anunciados pelo país.

Setembro

Dia 02 - licitação aberta - bens com até 52% de desconto

Em setembro serão 512 propriedades leiloadas, entre elas:

326 apartamentos;

175 casas;

4 imóveis comerciais / industriais;

7 terrenos anunciados pelo país.

A Bahia apresenta 73 lotes disponíveis todos os três dias.

Quem pode participar dos leilões?

Qualquer pessoa pode participar do leilão, seja ela física ou jurídica, sendo necessário somente um cadastro no site e envio dos documentos exigidos nos editais.

“Com mais de mil imóveis distribuídos em três datas entre agosto e setembro, oferecemos uma oportunidade única para quem busca adquirir um imóvel com condições especiais. O interessante é que muitos lotes permitem o uso do FGTS e financiamento, tornando o sonho da casa própria mais acessível para diferentes perfis de compradores", destaca Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.