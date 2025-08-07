Justiça condena homem que atirou em rival em encontro de swing

Homens brigaram em discussão para ir em uma casa de swing (ilustração) - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Ismael Olimpio de Paula foi condenado pela Justiça de Santa Catarina a três anos de prisão por atirar em outro homem durante encontro de swing em um hotel. O caso aconteceu em Florianópolis em 2021.

De acordo com os autos, dois casais estavam hospedados no hotel quando conversaram sobre a possibilidade de fazer "swing", momento em que os casais trocam de parceiros para experiências sexuais. Porém, durante o bate papo os homens envolvidos na situação entraram em luta corporal.

Em meio à briga, Ismael sacou uma pistola e atirou duas vezes contra o homem atingindo seu ombro e o braço direito. A vítima sobreviveu. Ismael foi condenado por tentativa de homicídio em sentença proferida na última terça-feira (5) e deverá ser cumprida em regime semiaberto.

Ainda segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a pena não será cumprida em um presídio comum, mas em uma colônia agrícola que possui estrutura diferenciada das penitenciárias tradicionais.