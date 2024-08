'Swingaço': Salvador será palco de enorme 'troca de casais' no sábado

Prática é comum em todo mundo - Foto: Freepik

Um dos comportamentos sexuais mais comuns do mundo, o swing será celebrado em Salvador neste sábado, 10. O Sexlog, site especializado no assunto, promoverá a primeira edição do "Swingaço" em diversas cidades do Brasil, inclusive na capital baiana.

Por cá, o evento ocorrerá no Atiradouro's Club, na Boca do Rio, a partir das 10 horas. Além disso, será possível participar de forma on-line. Para isso, basta logar no site e publicar uma foto, vídeo ou fazer uma live com a #Swingaço.

Além de promover o evento, o Sexlog realizou uma pesquisa com 20 mil dos seus 20 milhões de usuários. 53,1% dos participantes disseram que desejam participar de um swing, enquanto 27,8% afirmaram que já o fizeram, 15,4% tiveram a experiência apenas uma vez e apenas 3,5% contaram que não têm vontade.