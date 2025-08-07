Menu
BRASIL

Mulher perde parte do dedo em estação de ônibus e segue viagem

Parte do dedo foi encontrado por uma passageira e colocado em plástico com gelo

Por Redação

07/08/2025 - 10:54 h
Incidente aconteceu Estação São Gabriel em Belo Horizonte
Uma passageira que estava na Estação São Gabriel do sistema MOVE, em Belo Horizonte, perdeu parte do dedo na última terça-feira, 5, por volta das 16h20, ao tentar acessar uma plataforma de ônibus em uma área não permitida. Ela prendeu o dedo anelar.

De acordo com a PM, a vítima ficou com o dedo preso na grade em virtude de aliança que usava. Um funcionário da BHTrans que estava na plataforma percebeu o ferimento e orientou a mulher a enrolar uma blusa na mão para estancar o sangramento. Ela deixou o local sem que recebesse atendimento médico.

Uma outra passageira percebeu o fragmento do dedo no chão da plataforma e alertou os funcionários da estação, que recolheram a parte do membro com um saco plástico e a colocaram no gelo em uma sala interna.

A vítima deu entrada no Hospital João XXIII. Lá, o médico cirurgião confirmou que a mulher já havia sido operada e que não era mais possível reimplantar o dedo. A parte do dedo foi recolhida pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, responsável pelo sistema MOVE, informou que a mulher sofreu o acidente ao tentar sair da Plataforma E da Estação São Gabriel por um local indevido.

Tags:

Belo Horizonte dedo estação de ônibus passageira

