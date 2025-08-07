Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Último adeus: menino de 13 anos é executado após se despedir da mãe

Mãe ouviu os disparos e desmaiou ao encontrar o corpo do filho no chão

Por Redação

07/08/2025 - 17:37 h
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181
Luiz Fernando Firmino da Conceição, de 13 anos, saiu de casa na tarde de quarta-feira, 6, sem imaginar que aquela seria sua última despedida. Minutos depois, foi brutalmente assassinado com três tiros, em uma rua de Igaci, no interior de Alagoas.

O crime chocou moradores da cidade e mergulhou uma família em luto. Segundo a mãe do garoto, tudo aconteceu rápido demais. Ela contou à polícia que o filho havia acabado de deixar a residência quando barulhos de tiros ecoaram pela vizinhança. Assustada, correu para fora e encontrou uma multidão cercando um corpo estendido no chão. Só ao se aproximar percebeu que era o próprio filho. Em estado de choque, desmaiou.

Luiz Fernando foi baleado no pescoço, nas costas e na barriga. Chegou a ser socorrido para uma maternidade local, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital de Emergência do Agreste. Apesar dos esforços médicos, não resistiu.

Leia Também:

Argentina declara guerra ao PCC e identifica 28 membros no país
Empresário é morto na frente do filho de 4 anos após ter casa invadida
Mulher perde parte do dedo em estação de ônibus e segue viagem

Até agora, a autoria e motivação do crime permanecem desconhecidas. Nenhum suspeito foi preso, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. O sigilo é absoluto.

alagoas assassinato brasil crime mãe

x