Último adeus: menino de 13 anos é executado após se despedir da mãe

Luiz Fernando Firmino da Conceição, de 13 anos, saiu de casa na tarde de quarta-feira, 6, sem imaginar que aquela seria sua última despedida. Minutos depois, foi brutalmente assassinado com três tiros, em uma rua de Igaci, no interior de Alagoas.

O crime chocou moradores da cidade e mergulhou uma família em luto. Segundo a mãe do garoto, tudo aconteceu rápido demais. Ela contou à polícia que o filho havia acabado de deixar a residência quando barulhos de tiros ecoaram pela vizinhança. Assustada, correu para fora e encontrou uma multidão cercando um corpo estendido no chão. Só ao se aproximar percebeu que era o próprio filho. Em estado de choque, desmaiou.

Luiz Fernando foi baleado no pescoço, nas costas e na barriga. Chegou a ser socorrido para uma maternidade local, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital de Emergência do Agreste. Apesar dos esforços médicos, não resistiu.

Até agora, a autoria e motivação do crime permanecem desconhecidas. Nenhum suspeito foi preso, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 181. O sigilo é absoluto.