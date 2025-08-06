Menu
POLÍCIA

Homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados no Comércio

A vítima apresentava marcas de tiros

Por Redação

06/08/2025 - 8:09 h
Agentes da 16ª CIPM foram acionados
Agentes da 16ª CIPM foram acionados -

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de terça-feira, 5, no bairro do Comércio, em Salvador. A vítima apresentava marcas de tiros e estava com as mãos e os pés amarrados.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 16ª CIPM foram acionados por populares e, ao chegarem ao local, isolaram a área até a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

De acordo com a Polícia Civil, foram expedidas guias para perícia e necropsia. A investigação está a cargo de uma unidade especializada, que realiza diligências para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas.

corpo encontrado Polícia Civil polícia militar

x