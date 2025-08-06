Menu
POLÍCIA
OPERAÇÃO POETA

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

Ação conta com atuação de 120 policiais civis

Por Redação

06/08/2025 - 7:26 h
Imagem ilustrativa da imagem Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia
-

A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira, 6, a Operação Poeta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação interestadual, envolvida com tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas de fogo e lavagem de capitais.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ofensiva é resultado de investigações que reuniram diversos procedimentos policiais, identificando a estrutura e o modo de atuação do grupo criminoso. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em localidades da capital baiana, Região Metropolitana e interior do estado.

A ação acontece por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e conta com o emprego de 128 policiais civis integrando equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), Polícia Interestadual (Polinter), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Até o momento da publicação da matéria, não há informações sobre suspeitos detidos.

Veja vídeo:

x