CÓDIGO SECRETO

Mulher pede pizza pelo 190 e denuncia violência doméstica

Homem foi preso e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

Por Redação

05/08/2025 - 21:38 h | Atualizada em 06/08/2025 - 7:08
Atendente entedeu o chamado e acionou a polícia
Atendente entedeu o chamado e acionou a polícia -

Um atendente do Centro Integrado de Comunicações da Segurança Pública (Cicom) recebeu um pedido inusitado. Uma mulher, que não teve o nome revelado, ligou para o 190 pedindo uma pizza. Na verdade, o que ela queria mesmo era informar aos agentes de segurança que estava sendo vítima de violência doméstica, sem chamar a atenção do agressor.

A situação aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, na noite da última quarta-feira, 30 de julho.

Ao receber a solicitação o atendente do Cicom percebeu o que se tratava e, imediatamente, acionou uma viatura da 78º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Vitória da Conquista). Segundo o major Valmari Nogueira Júnior, coordenador do Cicom, a ocorrência durou apenas 1 minuto e 12 segundos.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram a vítima e o agressor em frente ao imóvel. O homem resistiu à prisão e precisou ser contido com balas de borracha. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP/ BA), o suspeito passou a ameaçar a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

Leia Também:

Mulher suspeita de matar adolescente a pedradas é presa na Bahia
Agerba se manifesta sobre fim de Viação Regional e Jauá na Bahia
Guarajuba: denúncia revela trabalho infantil e condições precárias em obra

“Estamos realizando instruções constantemente para o atendimento de ocorrências como essa. Por isso, nosso atendimento conseguiu identificar o risco e agir de forma eficaz”, garantiu o major.

x