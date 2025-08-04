Menu
BRASIL
VIOLÊMCIA

61 socos: ex-jogador é indiciado por tentativa de feminicídio após ataque brutal

Juliana passou por reconstrução facial e classificou o ataque como um “atentado contra a vida”

Por Redação

04/08/2025 - 14:08 h
Juliana precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial
Juliana precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial -

O ex-atleta de basquete de 29 anos, Igor Eduardo Pereira Cabral, foi denunciado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte por tentativa de feminicídio após agredir violentamente sua ex-namorada, Juliana Garcia dos Santos, dentro de um elevador em Natal. As imagens gravadas por câmeras de segurança no dia 26 de julho mostram a série de 61 socos que causaram ferimentos graves e desfiguraram o rosto da vítima.

Juliana, que mantinha um relacionamento com Igor há cerca de dois anos, em uma relação marcada por "idas e vindas" e descrita como "tóxica e abusiva", precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial que durou mais de sete horas na última sexta-feira, 1º. Mesmo gravemente ferida, ela qualificou o ataque como um "atentado contra a vida".

Em uma carta divulgada após sua prisão, Igor reconhece sua responsabilidade e pede desculpas, alegando que sua conduta estava "influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional".

"Lamento profundamente que minha conduta, influenciada por um contexto de uso de substâncias e instabilidade emocional, tenha contribuído para essa situação. Embora as circunstâncias ainda estejam sendo apuradas, sinto a necessidade sincera de expressar meu pedido de perdão a todos que, de alguma forma, foram afetados".

Desde o início das investigações, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte conduz o caso como uma tentativa de feminicídio, fundamentando a denúncia na gravidade da agressão e na intenção demonstrada pelo agressor.

brasil feminicídio Polícia RN violência

x