Saiba o que fazer e quais são os direitos após ser demitido

Carteira de trabalho digital (ilustração) - Foto: Divulgação | Governo Federal

Quem está atuando no mercado de trabalho sabe as dificuldades e inseguranças por conta das constantes mudanças de cenário. Portanto, a demissão continua assustando e, além disso, as empresas não cumprem as suas obrigações e o trabalhador que não conhece a legislação acaba amargando prejuízos financeiros.

Trabalhadores demitidos sem justa causa têm direito a uma série de valores garantidos como aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário e multa sobre o FGTS são alguns dos direitos.

Porém, o professor de Direito do Trabalho, Giovanni Cesar, alerta para erros cometidos pelos empregadores. "É comum que trabalhadores aceitem valores incorretos por não saberem como calcular as verbas devidas”, pontuou.

Segundo Giovanni, todo trabalhador demitido sem justa causa tem direito a:

Aviso prévio (trabalhado ou indenizado): valor equivalente a pelo menos 30 dias de salário;

Saldo de salário: pagamento pelos dias já trabalhados no mês da demissão;

Férias vencidas e proporcionais, com 1/3 adicional;

13º salário proporcional;

Saque do FGTS + multa de 40% sobre o valor depositado;

Seguro-desemprego, se preenchidos os requisitos legais.

“O trabalhador precisa saber que esses valores não são opcionais, são direitos garantidos. E o empregador tem prazo legal para pagar, normalmente até 10 dias após a rescisão”, alertou

O professor explicou que algumas empresas tentam se aproveitar do desconhecimento do trabalhador. “Elas não deixam de pagar. Pagam, mas às vezes o valor devido era R$ 6 mil, mas o funcionário recebe R$ 2.800. E como ele não sabe calcular, acha que está certo. É importante lembrar que a Justiça do Trabalho está aí justamente para corrigir essas distorções”, afirmou.

Esse tipo de prática é ilegal e pode ser punida, de acordo com o professor. “O empregador que paga a menos as verbas rescisórias pode ser condenado a pagar uma multa equivalente a um salário do funcionário, além da correção dos valores”.

Para saber se o valor está correto, o ideal é que o trabalhador solicite o termo de rescisão com detalhamento de todos os valores pagos, compare os valores com contracheques e tempo de serviço, busque orientação com sindicato ou advogado trabalhista em caso de dúvidas.

Giovanni Cesar explica que trabalhadores que recorrem à Justiça têm grandes chances de reaver o que é devido. “Empresas que agem de má fé na rescisão geralmente erram durante todo o contrato, como jornada irregular, horas extras não pagas, equiparação salarial descumprida. Muitas vezes, uma ação por verbas rescisórias revela outros direitos violados”.