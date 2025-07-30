Veja 5 carreiras digitais que estão pagando salários de até R$ 30 mil

São profissões que lideram com alta demanda, escassez de talentos e salários acima da média - Foto: Reprodução | Internet

Em um cenário marcado por avanços tecnológicos em setores importantes para o impulsionamento econômico, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com experiências em carreiras ligadas à Inteligência artificial, cibersegurança e marketing digital.

Essas profissões lideram com alta demanda, escassez de talentos e salários acima da média. Segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2030, cerca de 170 milhões de novos empregos serão criados em áreas digitais.

Confira cinco das carreiras digitais

1. Especialista em Inteligência Artificial

Com salários que podem ultrapassar R$ 30 mil em cargos sêniores, esses profissionais estão entre os mais disputados do país. São responsáveis por desenvolver algoritmos capazes de fazer máquinas aprenderem e tomarem decisões, com impacto direto em setores como saúde, finanças e logística. Conhecimentos em Python, R, machine learning e deep learning são requisitos básicos. Certificações em AWS e cursos online como os do Coursera ajudam a abrir portas.

2. Especialista em Cibersegurança

Junto com os avanços tecnológicos, também surgem especialistas em segurança digital. Com salários médios entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, esses profissionais atuam na proteção de dados e sistemas de empresas e instituições públicas. Experiência com firewalls, criptografia e certificações como CISSP e CEH são altamente valorizadas.

3. Analista de Marketing Digital

O analista de marketing digital atua com SEO, redes sociais, Google Ads e marketing de conteúdo. A faixa salarial varia de R$ 3 mil a R$ 7 mil no início da carreira, podendo alcançar R$ 15 mil em cargos de gerência. Familiaridade com ferramentas como Google Analytics e Meta Ads é fundamental. Cursos técnicos e graduações em Comunicação e Publicidade são as portas de entrada mais comuns.

4. Cientista de Dados

Profissão estratégica para empresas que lidam com grandes volumes de informação, o cientista de dados transforma números em insights valiosos. A média salarial gira entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, com possibilidade de ganhos superiores a R$ 20 mil. Domínio de estatística, SQL, Tableau e linguagens como Python é essencial. Visualização de dados e comunicação clara também são habilidades exigidas. Bootcamps e formações especializadas facilitam a migração para a área.

5. Designer de UX (User Experience)

Salários para designer de UX responsáveis pela criação de interfaces intuitivas e eficientes, variam entre R$ 4 mil e R$ 10 mil. O trabalho envolve conhecimentos em design, psicologia e tecnologia, com o uso de ferramentas como Figma e Adobe XD. Cursos em UX/UI design e experiência prática em testes com usuários são diferenciais importantes para quem quer ingressar na carreira.