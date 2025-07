Confira 10 cursos técnicos com salários de até R$ 6 mil

Além de uma rápida formação, ainda tem alta empregabilidade no mercado de trabalho - Foto: Luciano da Matta | Arquivo A TARDE

Quem ainda está em busca de uma oportunidade de trabalho em 2025 e não tem curso superior, pode começar a procurar vagas para cursos técnicos. Além de uma rápida formação, ainda tem alta empregabilidade no mercado de trabalho.

Segundo dados de instituições ligadas à indústria, profissionais com formação técnica chegam a ganhar, em média, até 32% mais do que aqueles que têm apenas o ensino médio. O site Crusoé elencou 10 cursos técnicos com salários médios de até R$ 6 mil.

Veja a lista:

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Salário inicial estimado: R$ 5.000

Profissionais dessa área atuam com programação, análise de sistemas e suporte técnico, sendo peças-chave nos setores de tecnologia da informação e informática.

Técnico em Petróleo e Gás

Salário inicial estimado: R$ 6.000

Bastante requisitados por empresas de energia e exploração de recursos naturais, esses técnicos trabalham em plataformas de petróleo, refinarias e usinas, aplicando conhecimentos específicos do setor.

Técnico em Manutenção de Aeronaves

Salário inicial estimado: de R$ 4.500 a R$ 6.200

Essenciais para a segurança da aviação comercial e executiva, esses profissionais atuam em hangares, empresas de táxi aéreo e aeroportos, cuidando da manutenção das aeronaves.

Técnico em Mecatrônica

Salário inicial estimado: de R$ 4.350 a R$ 4.800

Especializados na instalação e manutenção de sistemas automatizados, os técnicos em mecatrônica combinam conhecimentos de mecânica, eletrônica e automação, sendo indispensáveis em indústrias de alta tecnologia.

Técnico em Automação Industrial

Salário inicial estimado: de R$ 3.400 a R$ 5.000

Responsáveis por desenvolver, instalar e manter sistemas automatizados, esses profissionais são muito demandados nas indústrias alimentícia, automotiva e farmacêutica.

Técnico em Eletrotécnica

Salário inicial estimado: de R$ 3.200 a R$ 5.500

Presentes em obras da construção civil, empresas de energia e prestadoras de serviços elétricos, esses técnicos cuidam da instalação, manutenção e execução de sistemas elétricos.

Técnico em Eletromecânica

Salário inicial estimado: R$ 4.700

Com atuação concentrada em grandes indústrias e empresas de manutenção, esses profissionais são responsáveis pelo funcionamento eficiente de máquinas e equipamentos industriais.

Técnico em Mecânica

Salário inicial estimado: de R$ 3.100 a R$ 4.600

Uma das formações mais tradicionais, o técnico em mecânica é fundamental para os setores de metalurgia, siderurgia e na indústria automotiva.

Técnico em Contabilidade

Salário inicial estimado: de R$ 2.800 a R$ 6.500

Essenciais para o controle financeiro de empresas, os técnicos em contabilidade podem atuar tanto em escritórios quanto dentro de organizações de diferentes portes.

Técnico em Segurança do Trabalho

Salário inicial estimado: de R$ 3.700 a R$ 4.400

Indispensáveis em diversos setores, esses profissionais são responsáveis por garantir a segurança dos ambientes de trabalho, atuando conforme normas regulamentadoras e leis específicas.