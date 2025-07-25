BRASIL
As 5 profissões home office com salários acima de R$ 8 mil em 2025
Trabalho remoto se popularizou e já virou preferência de muitos profissionais
Por Daniel Genonadio
Modelo em crescimento nos últimos anos, o trabalho remoto se tornou o preferido de muitos profissionais, que entendem não existir necessidade de se deslocar para cumprir as suas demandas. A busca por trabalhos no regime 'home office' também se destaca por uma questão importante: a remuneração.
Com o avanço do home office, profissões que exigem habilidades técnicas e foco em resultados estão entre as mais bem remuneradas do mercado. As profissões que se destacam altos salários no Brasil estão concentradas nas áreas de tecnologias e dados.
No Brasil, um médico tem uma média salarial de R$ 8.226,53, conforme dados do site Quero Bolsa. No entanto, é possível ganhar tão bem quanto um médico sem sequer sair de casa com essas profissões; confira.
5 profissões home office com salários acima de R$ 8 mil
Desenvolvedor de Software/programador
Responsável por criar sites e aplicações, atua com HTML, CSS, JavaScript e frameworks diversos. A remuneração varia de R$ 8 mil a R$ 12 mil, podendo ultrapassar os R$ 20 mil em projetos internacionais, segundo o Monitor do Mercado.
Remuneração: média de R$ 8 mil a R$ 12 mil
Gestor de Tráfego Pago
Profissão responsável por gerenciar campanhas online no Google Ads e nas redes da Meta. O profissional planeja, executa e otimiza campanhas com o objetivo de atrair visitantes para um site ou página, resultando em vendas, leadas ou outras ações desejadas pela empresa.
Remuneração: de R$ 8 mil a R$ 20 mil
Especialista em UX/UI Design
Cria experiências digitais intuitivas e funcionais. Profissionais sêniores que atuam como freelancers podem receber
Remuneração: até R$ 20 mil por mês.
Especialista em Cibersegurança
Responsável pela proteção de dados e sistemas, atuando na prevenção, detecção e respostas a ataques cibernéticos. A função pode ser executada de forma remota com relativa tranqulidade.
Remuneração: média de R$ 12 mil a R$ 30 mil
Gerente de dados
O uso de Ciência de Dados é inevitável e já se tornou uma base essencial de crescimento e destaque da concorrência. A área é importante para ajudar empresas a tomar decisões com base em dados, auxiliando nas previsões, antecipação de problemas e classificações importantes para maximização de lucros. As informações são da Unopar.
Remuneração: média de R$ 17 mil a R$ 34 mil
