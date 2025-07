Vagas que exigem IA quadruplicam e mudam perfil do mercado de trabalho

Filipe compara a Inteligência Artificial a ‘um terceiro braço - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O número de vagas de emprego que exigem conhecimentos em inteligência artificial quadruplicou no Brasil, entre 2021 e 2024, passando de cerca de 19 mil para 73 mil, segundo levantamento da PwC, em parceria com a empresa de consultoria que fornece dados sobre o mercado de trabalho, Lightcast. O estudo mostra que o avanço foi puxado por áreas como tecnologia da informação, serviços financeiros, saúde e educação.

Essas vagas representavam apenas 0,3% do total de anúncios de emprego em 2021, e chegaram a 1,1% em 2024, um salto que indica a consolidação da IA como diferencial competitivo de empregabilidade. A procura por profissionais com domínio de machine learning, automação, visão computacional e IA generativa vem crescendo tanto em cargos técnicos quanto em funções de apoio à tomada de decisão.

O animador e designer João Victor Sousa conta que começou a estudar inteligência artificial para melhorar a criação de peças gráficas e textos no trabalho. “Quem não buscou entender como a IA funciona ficou anos-luz atrás”, afirma.

Mesmo sem ter sido uma exigência para a vaga, ele acredita que o domínio dessas ferramentas se tornou um diferencial competitivo. Hoje, utiliza IA para correção de textos, criação de imagens fictícias, automação de respostas e análise de campanhas de marketing. “Quem domina a ferramenta dificilmente é substituído”, conta.

Para o ilustrador e criador do estúdio BonoboIA, Rodrigo Urbano, o impacto da IA no mercado de trabalho não está na substituição em massa de empregos, mas na reconfiguração das funções. “Cerca de 25% dos empregos já têm algum grau de exposição à IA generativa, o que significa que as tarefas estão sendo transformadas, não eliminadas”.

Ele destaca que o domínio dessas ferramentas já é um diferencial direto na disputa por vagas, e cita pesquisas que mostram que dois em cada três executivos não contratariam alguém que não demonstrasse habilidades na área. “Quem aprende a integrar IA ao próprio trabalho sai na frente, não só pela produtividade, mas por mostrar atualização e visão de futuro”, diz.

Segundo Urbano, cresce a demanda por profissionais com domínio em engenharia de prompts, análise de dados, programação e machine learning — competências que estão deixando de ser restritas ao setor de tecnologia e se espalham por diferentes áreas.

No dia a dia do diretor de arte Filipe Monet, a inteligência artificial virou uma extensão do processo criativo. Ele utiliza ferramentas como ChatGPT, Midjourney, Kling AI e Firefly, da Adobe, para escrever roteiros, planejar campanhas e testar variações visuais.

“É como se fosse um terceiro braço. Consigo rascunhar ideias mais rápido, otimizar entregas e produzir com mais qualidade em menos tempo”, afirma.

João Victor acredita que quem domina a IA ‘dificilmente é substituído’ | Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Reconhecimento

O uso da IA não só aumentou sua produtividade, como também teve impacto direto no reconhecimento profissional: a empresa onde trabalha ampliou seu salário, forneceu acesso a plataformas avançadas e fortaleceu sua atuação em projetos maiores.

“Com entregas mais rápidas e consistentes, vieram novos contratos, mais confiança no meu trabalho e mais responsabilidade”.

Especialista em desenvolvimento de lideranças e CEO da consultoria F.Lead, Roberta Rosenburg destaca que o ponto de partida para quem pretende dominar as novas tecnologias, ou fazer frente às transformações do mercado, é simplesmente “começar a aprender”. “A principal habilidade deve ser estar aberto para aprender, ser curioso. Se conectar com o seu potencial, investir tempo naquilo que a pessoa sabe fazer, faz bem”.

Ainda segundo Roberta, começar explorando o ChatGPT é outro passo essencial. “(A plataforma) te abre uma janela de oportunidades para coisas gigantes que existem. Faça perguntas sobre outras IAs, ou uma combinação entre elas”.

Embora não exista um dado exato sobre o quantitativo de vagas de IA que surgiram especificamente na Bahia nos últimos três anos, as oportunidades relacionadas à área estão crescendo tanto em capacitação como no mercado de trabalho.

Editais como o Programaê e BAH.IA, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), têm ampliado a oferta de cursos gratuitos de IA, e investido na formação de pesquisadores e professores da disciplina.

De acordo com o co-diretor de Marketing da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Bahia (ABRH), Alexandre Ferreira, plataformas gratuitas como do Sebrae, Senai e Sesi também são uma importante fonte de conhecimento para quem procura preparação.

“Para quem quer algo mais aprofundado, eu recomendo ferramentas como Google, Microsoft Learn, LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, IBM, Stats – muitas dessas plataformas são gratuitas. Acho que a inteligência artificial precisa ser entendida como o uso do algoritmo a favor do ser humano”, pontua.

PhD em Análise do Discurso em Situação de Trabalho, a fonoaudióloga Juliana Algodoal ressalta contudo, que, apesar do avanço da inteligência artificial, competências como bom trato no relacionamento e inteligência emocional continuam sendo valorizadas no mundo do trabalho.

“IA otimiza tarefas, facilita o dia a dia do profissional, é cada vez mais presente e relevante, mas ela não entrega presença, não gera confiança, não cria conexão, não constrói relacionamento. Humanos, ao se relacionarem, criam vínculos”, salienta Juliana.

*Sob a supervisão da editora Cassandra Barteló