Companhias aéreas preparam ampliação de voos para Belém durante COP-30

Companhias aéreas preparam novas rotas para Belém - Foto: Divulgação | Azul

Com a expectativa de receber 40 mil visitantes em novembro, Belém já registra impacto no setor aéreo por causa da COP-30. Companhias ampliam rotas, reforçam frequências e criam novos voos nacionais e internacionais, com uma oferta pode crescer até 230% durante o evento.

Gol amplia operação e aposta em voo internacional direto

A Gol Linhas Aéreas deu início à ampliação ainda em junho, com o lançamento de uma nova rota direta entre Belém e Miami. Operado por aeronaves Boeing 737 Max 8, o voo conta com duas frequências semanais — às quintas e domingos — e terá uma terceira opção às terças-feiras durante a COP. Segundo a empresa, o modelo de avião utilizado é considerado o mais sustentável da frota e comporta até 176 passageiros.

Além de Miami, a Gol deve intensificar as rotas já existentes com destino a aeroportos como Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Brasília (DF), Macapá (AP) e Paramaribo (Suriname). A malha será ainda reforçada com novas conexões, incluindo Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Congonhas (SP).

“Teremos um crescimento de 230% em comparação ao período de baixa temporada... É um aumento de quatro vezes o número de voos e assentos no período do evento”, afirmou Marcos Almeida, gerente de vendas da companhia, ao UOL.

A nova rota internacional, com possibilidade de conexão para mais de 60 cidades da América do Norte por meio da parceria com a American Airlines, foi viabilizada com subsídio do governo do Pará. Para o secretário de Turismo do Estado, Eduardo Costa, a medida faz parte de um plano estratégico que vai além da COP-30.

“Consideramos que um dos principais legados da COP será o turismo, e para que ele se torne efetivo, concreto e duradouro temos que ter uma malha aérea mais forte. Em breve, vamos anunciar mais uma rota internacional como parte do projeto estratégico para a COP-30”, declarou o secretário.

Latam terá rotas especiais e aumento de voos em até 48%

A Latam também prepara uma expansão significativa das operações em Belém. A companhia prevê aumento de 25% na oferta de voos nos meses que antecedem o evento, com destaque para a ampliação das rotas Belém–Guarulhos (de 28 para 35 voos semanais) e Belém–Brasília (de 10 para 14). Durante a COP-30, esse número pode chegar a ser 48% superior em relação ao mesmo período de 2024.

Entre as ações pontuais previstas para o mês de novembro, estão novas rotas temporárias, como Belém–Galeão (dois voos por semana) e Belém–Bogotá (três semanais). Também haverá reforço nas conexões entre Belém e Fortaleza (de 7 para 12 voos semanais), além da manutenção de voos para Manaus e Macapá.

“Assim como aconteceu nos anos anteriores, a aviação e a Latam apoiaram a realização da COP, tanto na logística da conferência quanto nos seus debates sobre a descarbonização e as mudanças climáticas”, afirmou Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da Latam Brasil.

Azul ainda planeja reforço na malha

A Azul, terceira maior companhia aérea do país, informou que seu planejamento operacional para a COP-30 ainda está em fase de estruturação. A empresa, que já possui presença na região Norte, deve anunciar nas próximas semanas os detalhes sobre o reforço das operações para Belém.

Alta na demanda pode pressionar preços de passagens

O crescimento na oferta de voos não afasta a preocupação com o possível encarecimento das passagens aéreas. Assim como ocorreu com a rede hoteleira da capital paraense — que registrou diárias com valores elevados —, os bilhetes aéreos também podem sofrer aumentos expressivos.

Segundo as companhias, o sistema de precificação é dinâmico e depende de fatores como demanda, época do ano, preço do combustível e antecedência da compra.

“A Gol se preocupa em oferecer um bilhete de forma acessível para todos os públicos, independente da região. Mas há questões que influenciam a precificação, como a alta temporada e a oferta e demanda. Então a recomendação é que o cliente se antecipe ao máximo para adquirir tarifas mais acessíveis”, orienta Marcos Almeida, da Gol.

Em nota, a Latam também reforçou que os preços são “dinâmicos e sazonais” e alertou para a possibilidade de variação com base em fatores como data da viagem, câmbio e tipo de rota.

Já o secretário de Turismo do Pará destacou que a alta nos valores não é um fenômeno isolado. “Sabemos que isso aconteceu não só em Belém, mas em outros locais que receberam a COP, como Baku e Dubai. Isso depende muito da procura e da demanda”, apontou Eduardo Costa.