Caminhoneiro é preso após exigir R$60 mil para não matar ex-patrão

Homem foi flagrado pelas câmeras de segurança da empresa deixado o bilhete - Foto: Reprodução PRF Ceará

Um caminhoneiro foi detido, na quarta-feira, 9, na cidade de Jaguaribe, no interior do Ceará, após deixar um bilhete preso ao portão da empresa onde trabalhava exigindo R$ 60 mil para não matar o ex-patrão. O valor deveria ser transferido via Pix.

Ele foi flagrando pelas câmeras de segurança da empresa, que fica no Limoeiro do Norte, colocando o bilhete anônimo com a ameaça de morte no portão de entrada do estabelecimento. Ele chegou ao local em uma carreta e, após a ação, fugiu.

Ao ler o bilherte, o empresário ameaçado registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. O caminhoneiro foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 303 da BR-116, em Jaguaribe. O nome do suspeito não foi informado.

Ao ser questionado o porque de ter deixado a ameaça na entrada da empresa, o homem confessou ser o autor da extorsão, no entanto, revelou que agiu sob ameaça de criminosos, que o obrigaram a deixar o bilhete no local.

"O suspeito afirmou, ainda, que já havia trabalhado para a vítima, bem como informou que, por não possuir chave Pix, indicou a chave Pix de um amigo para determinar a conta na qual deveria ser depositada a quantia exigida", informou a PRF. O caminhoneiro foi autuado por extorsão.