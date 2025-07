Bicheiro em Porsche blindado sofre atentado a tiros em grande avenida

O atentado ocorreu por volta das 11h, na Avenida das Américas - Foto: Raoni Alves/g1 Rio

Vinicius Pereira Drumond, apontado como integrante da nova cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, sofreu uma tentativa de execução na manhã desta sexta-feira, 11, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Segundo informações da TV Globo, Vinicius estava em um Porsche blindado quando foi alvo da emboscada. A porta e o vidro do lado do motorista e do carona ficaram completamente perfurados, mas ele teve apenas escoriações leves causadas por estilhaços de vidro. Foram mais de 30 disparos no total.

Testemunhas relataram que homens que seriam seguranças do contraventor, vindos de outros veículos, reagiram, provocando uma intensa troca de tiros. Quando a polícia chegou ao local, o Porsche e os outros automóveis envolvidos já haviam deixado a área. Posteriormente, o Globocop localizou o carro de Vinicius Drumond

Em nota, o Hospital Barra D'Or informou que Vinicius deu entrada na unidade durante a manhã com escoriações leves, recebeu atendimento na emergência e teve alta em seguida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O contraventor foi ouvido de forma preliminar no hospital e deve prestar depoimento formal ainda nesta tarde. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Investigado

Vinicius foi alvo de buscas, em fevereiro deste ano, da Operação Ouro Negro, contra o furto de combustíveis de dutos subterrâneos da Petrobras. Segundo a investigação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Vinicius era o chefe estratégico e financeiro da quadrilha. O bando agia no RJ e em outros estados e extraía sobretudo petróleo, a fim de revendê-lo como matéria-prima para a produção de asfalto, borracha e plástico.

Vinicius é considerado um dos chefes da contravenção, ao lado de Adilsinho e de Rogério Andrade. Herdou do pai pontos do bicho na Zona da Leopoldina, que compreende bairros como Ramos (onde fica a Imperatriz), Manguinhos, Maré, Bonsucesso, Complexo do Alemão, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral.