Homem que agrediu personal trainer com copo de vidro é identificado

Thiago foi agredido após defender umas mulheres que estavam sendo vítimas de importunação - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil identificou o homem suspeito de agredir com um copo de vidro o personal trainer Thiago Medeiros, de 32 anos, na madrugada do dia 21 de junho, durante um desentendimento em um bar, na cidade de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. O homem, de 25 anos e que é morador da região administrativa de Brasília, foi ouvido nessa sexta-feira, 11, na delegacia de Vicente Pires (DF). Ele confessou o crime.

Assim como a vítima, o agressor participava da semana do Encontro Brasileiro de Autos Antigos. A confusão teria ocorrido após Thiago Medeiros Ribeiro Mendes, que é morador da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tentar defender algumas mulheres que estavam sendo vítimas de importunação. O personal levou 45 pontos no rosto após as agressões.

Thiago Medeiros, em foto de 2022, e depois de levar 45 pontos no rosto | Foto: Reprodução Redes Sociais

Thiago conta que, no momento da confusão, estava sozinho no bar após o amigo com quem estava em Águas de Lindóia ir embora. Uma câmera de segurança do estabelecimento comercial registrou as agressões. As imagens mostram um grupo de homens conversando e, logo em seguida, discutindo e trocando murros.

Em determinado momento, o agressor pega o copo de vidro e dá vários golpes no rosto do personal. Thiago Medeiros registrou boletim de ocorrência pela delegacia eletrônica, e voltou ao Rio de Janeiro no domingo, dia 22 de junho, onde registrou ocorrência em uma delegacia. Ele fez exame de corpo de delito.