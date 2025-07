Repórter pisa ao vivo em corpo de jovem que desapareceu após se afogar

Imagem ilustrativa / Rio Saõ Francisco em Bom Jesus da Lapa - Foto: Uelder Negrão / Divulgação

Durante a cobertura do desaparecimento de uma jovem que havia se afogado no Rio Mearim, em Bacabal (MA), um repórter acabou encontrando o corpo da jovem ao pisar acidentalmente do cadáver, enquanto fazia uma entrada ao vivo em um ponto de alagamento no Maranhão.

Nas imagens, o profissional entra na água para ilustrar a situação e, ao sentir algo estranho sob os pés, se assusta e afirma: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água”. Em seguida, hesita em retornar ao local, dizendo: “Não, eu não vou não, tenho medo”.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão foi acionado e constatou o fato, realizando a remoção do corpo. A jovem foi identificada apenas como Raissa, de apenas 13 anos, morreu afogava enquanto se banhava com amigas no Rio Mearim, em Bacabal (MA). Uma reportagem sobre o desaparecimento da vítima acabou viralizando nas redes sociais, isso porque um repórter que cobria a situação, acabou pisando no corpo da adolescente.

No vídeo da reportagem, é possível ver o momento em que o repórter entra na água e acaba pisando em algo que pensa ser o corpo da jovem.