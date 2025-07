Vereadora do PT morta a facadas seria tesoureira de facção criminosa

Vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos - Foto: Câmara Municipal de Formigueiro/Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu o inquérito sobre o assassinato da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, morta com múltiplos golpes de faca no dia 17 de junho, no município de Formigueiro, região central do estado. A investigação descartou motivação política e apontou que o crime está ligado a uma facção criminosa com atuação no tráfico de drogas, da qual Elisane seria responsável pelo controle financeiro.

Conforme apurado, a vereadora teria acumulado uma dívida com o grupo criminoso, o que pode ter motivado sua execução. Durante as diligências, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em cidades como Formigueiro, Restinga Sêca, Santa Maria e também na Região Metropolitana de Porto Alegre. Aproximadamente R$ 500 mil foram bloqueados em contas vinculadas a Elisane.

O inquérito ainda revela que o filho da parlamentar também estaria envolvido com o tráfico de drogas. A polícia aguarda agora a expedição da prisão preventiva do suspeito apontado como mandante do homicídio.

Ainda no mês do crime, um homem foi preso após confessar o assassinato. Segundo os investigadores, ele conhecia Elisane e teria marcado um encontro com ela usando o pretexto de uma negociação de carne. No local combinado, no interior de Formigueiro, o suspeito desferiu ao menos dez facadas na vítima e depois descartou a arma do crime em um açude na zona rural.

Elisane era filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), atuava como técnica de enfermagem e exercia seu primeiro mandato na Câmara Municipal, sendo a única mulher entre os nove vereadores da cidade. Sua morte causou forte repercussão entre lideranças políticas locais e estaduais.