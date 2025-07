Menina que caiu de cânion é encontrada morta após 10 horas de buscas

Menina tinha 11 anos e estava acompanhada dos pais - Foto: Divulgação/ CRBM

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul confirmou na noite desta quinta-feira, 10, a morte da menina de 11 anos que caiu do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral. O corpo de Bianca Zanella foi localizado cerca de 10 horas depois do acidente, durante operações de resgate.

Equipes dos pelotões de Canela, Gramado e do Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre, com apoio da aviação da Brigada Militar, foram mobilizadas para o resgate. Com auxílio de um drone, a vítima foi localizada inicialmente às 17h30, a cerca de 70 metros do ponto da queda. Por volta das 23h, os bombeiros chegaram até a menina e constataram a morte.

Queda

Segundo relatos, a menina teria transtorno do espectro autista. O secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, em entrevista à Rádio Gaúcha, disse que ela estava com os pais no alto do mirante. A família é de turistas de Curitiba, no Paraná. Quando eles se deslocavam para sentar em um banco, ela teria saído correndo. O pai tentou alcançá-la, mas ela caiu antes. No ponto, não há nenhuma cerca de proteção.

Cânion

O cânion é uma das principais atrações do parque e recebe visitantes que buscam caminhadas, paisagens e contato com os ecossistemas da região. Com 7,5 quilômetros de extensão, 2 mil metros de largura e altitude de 1.157 metros acima do nível do mar, o Cânion Fortaleza é formado por paredes que lembram muralhas, segundo a prefeitura.