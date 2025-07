Festival recicla quase meia tonelada de resíduos em quatro cidades

Separação de resíduos para reciclagem - Foto: (ZDL / Festival Vamos Passear)

Sustentabilidade tem sido uma das marcas do Festival Vamos Passear 2025, que já percorreu Salvador (BA), Recife (PE), Belém (PA) e São Paulo (SP) com uma proposta que vai muito além do esporte e do lazer. Nessas quatro primeiras etapas do evento, foram reciclados 476,7 quilos de resíduos, entre materiais orgânicos, papelão, plásticos e rejeitos e evitada a emissão de 212 quilos de CO₂ na atmosfera.

A meta do evento é clara: resíduo zero. Isso significa que todo o lixo gerado é cuidadosamente separado, pesado e destinado corretamente, graças ao trabalho da cooperativa parceira Eccaplan. Após o recolhimento, o material reciclável é enviado para cooperativas locais: Bariri (Salvador), ProRecife (Recife), COOTARAL (Belém) e CEFOPEA (São Paulo), gerando renda direta para os catadores.

Além disso, as lonas utilizadas nas arenas estão sendo reaproveitadas por ONGs para a criação de bolsas, mochilas e necessaires. A empresa Ciclou, especializada em produtos sustentáveis, lidera esse processo em parceria com artesãos e artistas, promovendo a economia circular. Já a areia das quadras é doada para espaços esportivos e comunitários nas cidades-sede.

Em 2024, o festival já havia mostrado seu compromisso ambiental ao destinar corretamente 782,75 kg de resíduos, doar 144 toneladas de areia e transformar 100 m² de lona em 200 necessaires.

Mais que esporte

Apresentado pela Brasilprev (BB Seguros) e com apoio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo, o Vamos Passear 2025 inclui atividades como passeio ciclístico de 10 km, caminhada de 4 km e corrida infantil, além de espaços abertos com aulas de yoga, pilates, esportes em quadras, minipista de skate e muito mais.

Com estrutura nclusiva e acessível, o festival recebe participantes de todas as idades e condições, com áreas específicas para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Próximas etapas