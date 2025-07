Choveu porque o Cacique não foi? O misticismo por trás do Rock in Rio

Rock in Rio já tem retorno confirmado para 2026 - Foto: Reprodução / TV Globo

Durante anos, uma parceria incomum entre música e misticismo marcou os bastidores de dois dos maiores festivais do Brasil: o Rock in Rio e, mais tarde, o The Town. Por trás da promessa de céu aberto durante os shows, estava a Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC), entidade esotérica que afirma ser capaz de intervir no clima e evitar chuvas. A colaboração começou em 2001 e foi oficialmente encerrada em 2015, após um episódio de temporal que culminou no rompimento com os organizadores.

Desde então, a ausência da fundação tem alimentado o imaginário popular e os memes nas redes sociais toda vez que uma nova edição dos festivais é atingida por ventos, nuvens e água.

O dia em que o carro ficou sem adesivo… e a chuva chegou

O fim da relação entre a produtora de Roberto Medina, criador do Rock in Rio, e a Fundação aconteceu de forma emblemática. Em 2015, um forte temporal atingiu o festival no Rio de Janeiro, apesar da presença da fundação contratada justamente para impedir esse tipo de evento.

Segundo os representantes da FCCC, o motivo foi um imprevisto logístico: o motorista responsável por levar a médium Adelaide Scritori à Cidade do Rock teria esquecido o adesivo que dava passe livre ao veículo. O atraso de cerca de 30 minutos teria comprometido o “trabalho espiritual”, segundo nota divulgada na época. O episódio selou o rompimento.

A volta da chuva e as suspeitas do público

Desde o fim da parceria, os festivais passaram a conviver novamente com o tempo instável. Em 2019 e 2022, o Rock in Rio foi marcado por pancadas de chuva, ventos e mudanças bruscas de temperatura. Já em 2023, na estreia do The Town, evento irmão realizado em São Paulo, o público enfrentou alagamentos e gramado encharcado no Autódromo de Interlagos. A varanda VIP ficou submersa. A ausência da fundação voltou a ser lembrada.

Durante o The Town 2023, público enfrentou alagamentos e gramado encharcado | Foto: Reprodução / O Globo

Nas redes sociais, a ligação entre o fim da parceria e os episódios de chuva virou motivo de debate e piada.

Rock in Rio: Fãs do Post Malone enfrentaram chuva, tumulto e até três horas de fila por ônibus após o festival.pic.twitter.com/DQNIyrGg3U — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 4, 2022

Quem é o Cacique Cobra Coral?

Apesar do nome, o Cacique não é uma figura humana. Trata-se de um espírito que, segundo a fundação, já teria se manifestado como Galileu Galilei e Abraham Lincoln. A médium Adelaide Scritori, atual líder da organização, afirma ser capaz de se comunicar com a entidade desde o nascimento, quando uma forte geada teria marcado seu parto e desencadeado a manifestação do espírito por intermédio do seu pai, o médium Ângelo Scritori, fundador da instituição.

A FCCC se apresenta como uma ONG com a missão de mitigar desastres climáticos causados pelo desequilíbrio ambiental. Já teve entre seus apoiadores o escritor Paulo Coelho, que ocupou o cargo de vice-presidente da fundação no início dos anos 2000.

| Foto: Reprodução

Das prefeituras aos palcos: uma trajetória cheia de controvérsias

A fundação voltou às manchetes nesta semana, ao anunciar uma nova suspensão parcial de suas “assistências climáticas” aos Estados Unidos. A decisão veio no mesmo dia em que o governo norte-americano, liderado por Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados, a partir de 1º de agosto.

Em nota publicada nas redes sociais na última terça-feira (9), a FCCC alegou agir com base no “princípio da reciprocidade”, informando que reduzirá em 50% seus serviços espirituais prestados a regiões americanas.

Não é a primeira vez que a fundação reage a decisões políticas com cortes simbólicos de atuação: em 2017, rompeu relações com os EUA após a retirada do país do Acordo de Paris, firmado para conter as mudanças climáticas.

Próxima edição sem clima definido

O Rock in Rio já tem retorno confirmado para 2026, e até o momento, não há sinal de reaproximação com a fundação. Se o tempo vai colaborar ou não, ainda é cedo para dizer. Mas uma coisa é certa: seja por fé, folclore ou coincidência climática, a lembrança do Cacique Cobra Coral continua viva na memória e nas nuvens dos fãs.