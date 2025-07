Menina de 12 anos desaparece após conhecer homem na internet

Deep Web - Foto: Reprodução/Kaspersky

Uma menina de 12 anos ficou desaparecida por cinco dias após sair de casa para encontrar um homem com quem conversava em um jogo online. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo.

O sumiço ocorreu no último domingo, 6, por volta das 18h30, no bairro Marapé. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da jovem, Maria Patrícia, chegou a procurar informações com amigos da filha nas redes sociais, mas não conseguiu descobrir onde ela estava.

De acordo com Maria Patrícia, a filha não demonstrou comportamentos diferentes antes de desaparecer. A mãe contou que só soube da conversa da filha com o homem no dia anterior ao sumiço. “A gente suspeita que ela foi encontrar esse homem com quem ela ficava falando no joguinho. Ela tinha até o WhatsApp dele. Eu liguei, mas ele me bloqueou, só dava caixa postal”, relatou. “Jamais imaginei que ela faria isso, porque ela sempre foi obediente, não deu sinais de nada”, disse em entrevista ao portal G1.

Encontro e retorno para casa

Yara foi localizada nesta sexta-feira, 11. Durante o período em que esteve desaparecida, ela permaneceu na casa da família do homem, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Segundo informações do delegado Thiago Nemi Bonametti, a adolescente ficou no local por vontade própria e não foi mantida em cativeiro.

Após ser encontrada, a menina foi levada para prestar depoimento na delegacia e o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos investiga as circunstâncias do desaparecimento e avalia se o homem de 18 anos, com quem a adolescente mantinha contato, poderá responder criminalmente.