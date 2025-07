PM que salvou colega ferido durante ataque de criminosos é morto

Após salvar colega de ataque de bandidos, policial foi promovido a sargento - Foto: Reprodução Redes Sociais

O sargento da Polícia Militar Kelvynton de Oliveira Vale, 48 anos, morreu na manhã dessa sexta-feira, 11, após ser baleado no Morro do Trem, em Vila Kosmos, no Rio de Janeiro, durante uma operação do 41º BPM (Irajá). Ele foi socorrido pelos próprios colegas ao Hospital Getúlio Vargas, mas já chegou à unidade de saúde morto.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam na comunidade para recuperar veículos roubados e clonados, cumprir mandados de prisão e retirar barricadas colocadas por traficantes. Durante a ação, os policiais entraram em confronto com criminosos.

O sargento Kelvynton, que estava na corporação há 24 anos, deixou um filho e os pais idosos, com quem morava em Santa Cruz, na Zona Oeste. Após saberem da morte do filho, os pais precisaram de atendimento médico. Por meio de nota, a PM lamentou a morte do agente e destacou sua trajetória profissional.

Sargento mostra ferimentos após ser atingido por estilhaços de arma de fogo | Foto: Reprodução Redes Sociais

Essa não foi a primeira vez que o sargento foi baleado. Em publicações nas redes sociais, ele chegou a compartilhar o momento em que se recuperava de ferimentos causados por estilhaços de armas de fogo.

"Essa madrugada fui ferido por estilhaços de tiros de fuzis, será a décima cicatriz proveniente de tiros, mas nada muda porque ainda continuo no jogo. NEM UM PASSO SERÁ DADO PARA TRÁS!!!!", afirmou ele, à época, na publicação. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Ato de bravura

Em 2020, sargento Kelvynton ficou conhecido após carregar nas costas o terceiro-sargento Marco Antônio Matheus Maia após ele ficar ferido durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. O gesto lhe rendeu uma promoção a sargento.

Quando foi salvo por Kelvynton, o terceiro-sargento sobreviveu. Porém em dezembro do ano passado, acabou morrendo baleado por criminosos na Favela do Quitungo, em Braz de Pina.

Amigos e companheiros de batalhão descreveram Kelvynton como um policial experiente, comprometido e respeitado pela tropa.