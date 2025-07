Pai e filhos são presos suspeitos de matar tatuador a facadas

Pai e filhos estavam com mandados de prisão em aberto - Foto: Reprodução PC Piauí

Um pai e dois filhos foram presos suspeitos de matar a facadas o tatuador Rafael Portela, em Esperantina, no Norte do Piauí, no dia dia 31 de maio deste ano. Segundo informações do 25º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida pelo trio e golpeada várias vezes.

Dois dos três homens já haviam sido presos anteriormente, em flagrante, mas, conforme o delegado Arão Lobão, foram soltos após uma incompreensão dos elementos apresentados para atuação.

"De fato, ainda na data do crime, eles foram conduzidos à Central de Flagrantes de Esperantina para esclarecimento sobre o ocorrido. Na oportunidade, a autoridade policial plantonista não compreendeu presentes elementos suficientes para a atuação em flagrante", explicou Lobão.

Os homens foram localizados nos bairros Pedreira, Batista de Amorim e Alecrim. Eles estavam como mandado de prisão temporária em aberto. Durante a ação da polícia, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Nas residências dos presos, foram apreendidos aparelhos telefônicos, peças de roupas e objetos que serão analisados nas investigações.