Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Agerba se manifesta sobre fim de Viação Regional e Jauá na Bahia

Empresas Viação Regional e Viação Jauá comunicaram que vão funcionar somente até o primeiro dia de setembro

Por Redação

05/08/2025 - 18:53 h | Atualizada em 06/08/2025 - 10:14
Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações -

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) se manifestou nesta terça-feira, 05, por meio de nota dizendo que não foi comunicada sobre o fechamento da empresas de ônibus Viação Regional e Viação Jauá, afirmando que a ação depende de uma aprovação prévia do órgão.

As empresas responsáveis por atender mais de 100 cidades baianas anunciaram o encerramento de suas atividades a partir do dia 1º de setembro no último sábado, 02. em um perfil conjunto das duas. O motivo do encerramento não foi divulgado.

De acordo com o anúncio, as atividades serão repassadas para outras companhias, porém os nomes ainda não foram informados.

Veja o comunicado na íntegra

Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Agerba se pronuncia

Por meio de nota, a Agerba disse que não existem pendências financeiras ou autuações contra as empresas e afirmou que as duas estão regulares e com vistoria em dia.

Conforme o órgão, a Viação Regional e a Viação Jauá operam atualmente com base em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em dezembro de 2024, o qual autoriza a continuidade dos serviços até que seja concluída a licitação definitiva do sistema, prevista para 2027.

Leia Também:

Fim decretado para empresas de ônibus que operam em mais de 100 cidades da Bahia
Petrobras volta a produzir petróleo na Bahia por meio de perfuração onshore
Ford terá que pagar R$ 30 milhões a ex-trabalhadores de fábrica na Bahia
Aposta de cidade da Bahia ganha R$ 3,4 milhões da Lotofácil; saiba onde

Somado a isso, ela revelou que as duas empresas manifestaram um interesse em permanecer no sistema por meio de uma seleção simplificada, os quais os resultados ainda estão sendo analisados.

Sobre isso, a Agerba afirmou que nenhuma transição foi formalizada até então, e, que qualquer alteração na operação das linhas, seja por mudança societária ou por substituição de empresa, precisará passar por uma "avaliação criteriosa" da capacidade técnica da nova operadora.

Além, disso, o órgão informou que mesmo com a substituição das empresas "não haverá interrupção nos serviços, perda de qualidade, alteração nas rotas nem aumento de tarifas, garantindo total continuidade no atendimento à população".

"A Agerba seguirá com a fiscalização permanente da operação, monitorando pontualidade, manutenção da frota e qualidade no atendimento aos passageiros, a fim de assegurar um transporte digno, seguro e eficiente em todo o estado", diz a nota.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agerba ônibus transporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Play

Empresa baiana conquista 1º lugar no Festival Élan 2025

Viação Regional e Viação Jauá anunciam que encerram atuações
Play

Vídeo: caminhão atinge fio de alta tensão e pega fogo na Bahia

x