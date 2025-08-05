Aposta de cidade da Bahia ganha R$ 3,4 milhões da Lotofácil; saiba onde

Sorteio aconteceu segunda-feira, 4, no Espaço da Sorte em São Paulo - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O sorteio da Lotofácil, realizado na segunda-feira, 4, no Espaço da Sorte, em São Paulo, deixou uma pessoa milionária em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A aposta, que acertou 15 números e levou R$ 3,4 milhões no sorteio 3460. Uma outra aposta de Anápolis, em Goiás, também faturou o mesmo valor.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25.

Em Camaçari, a aposta foi realizada na casa lotérica Boulevard da Sorte. Dentre os ganhadores com 14 acertos estão outros 18 baianos e ganharam entre R$ 4,4 mil e R$ 2,2 mil.

As apostas vencedores foram feitas nas seguintes cidades: