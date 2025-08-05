Menu
CONTA RECHEADA

Aposta de cidade da Bahia ganha R$ 3,4 milhões da Lotofácil; saiba onde

Outros 18 baianos ganharam prêmios entre R$ 4 mil e R$ 2 mil

Por Redação

05/08/2025 - 12:19 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:51
Sorteio aconteceu segunda-feira, 4, no Espaço da Sorte em São Paulo
-

O sorteio da Lotofácil, realizado na segunda-feira, 4, no Espaço da Sorte, em São Paulo, deixou uma pessoa milionária em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A aposta, que acertou 15 números e levou R$ 3,4 milhões no sorteio 3460. Uma outra aposta de Anápolis, em Goiás, também faturou o mesmo valor.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25.

Em Camaçari, a aposta foi realizada na casa lotérica Boulevard da Sorte. Dentre os ganhadores com 14 acertos estão outros 18 baianos e ganharam entre R$ 4,4 mil e R$ 2,2 mil.

As apostas vencedores foram feitas nas seguintes cidades:

  • Caetité (1)
  • Camaçari (2)
  • Cícero Dantas (1)
  • Feira de Santana (1)
  • Ilhéus (1)
  • Jequié (1)
  • João Dourado (1)
  • Luís Eduardo Magalhães (1)
  • Piraí do Norte (1)
  • Piripá (1)
  • Salvador (4)
  • São José do Jacuípe (1)
  • Teixeira de Freitas (1)
  • Vera Cruz (1)

x