TEMPO RECORDE

Petrobras volta a produzir petróleo na Bahia por meio de perfuração onshore

A produção acontece em São Sebastião do Passé

Por Daniel Genonadio

05/08/2025 - 15:37 h | Atualizada em 06/08/2025 - 9:37
Perfuração onshore
Perfuração onshore -

Após a retomada das atividades de perfuração onshore na Bahia, a Petrobras começou a produzir óleo equivalente através do poço TQ 240, recém perfurado pela sonda EBS 08. A produção acontece em Taquipe, no município de São Sebastião do Passé, a 78 quilômetros de Salvador.

A revelação do retorno da produção por parte da Petrobras foi feita pelo coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, nesta terça-feira, 5.

“Isso mostra que a retomada de produção já é uma realidade na Bahia, desde que a Petrobras voltou a realizar suas atividades de perfuração nos campos terrestres de nosso estado”, ressalta o sindicalista.

Segundo Bacelar, a eficiência das equipes de trabalho da empresa na Bahia e o comprometimento da Companhia vão possibilitar um novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico no estado.

Essa é a primeira campanha da retomada – desde a última perfuração realizada pela Sonda Convencional 109, no Poço 379 do Campo de Araçás, em dezembro de 2019.

Produção Onshore

Refere-se à extração de petróleo e gás natural em terra firme, em contraste com a produção offshore, que ocorre no mar.

Nomeado no Conselhão

Nesta terça-feira, Bacelar foi reconduzido como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), conhecido como “Conselhão do governo Lula”. A nova composição do colegiado foi oficializada nesta semana, com a nomeação de 131 novos integrantes e a recondução de outros 155 conselheiros.

“É uma honra seguir representando a FUP e os trabalhadores do setor de petróleo e gás nesse espaço estratégico de diálogo. Vamos continuar defendendo a reindustrialização do país, a reconstrução da Petrobrás como empresa pública e integrada, e uma transição energética justa para os trabalhadores e para o povo brasileiro”, afirmou ele..

Para o dirigente da FUP, a retomada do Conselhão pelo presidente Lula marca um novo momento de participação social no país, num processo de renovação e de maior representação, com mais conselheiros e conselheiras.

A nomeação foi publicada na véspera da 5ª Reunião Plenária do CDESS, realizada nesta terça-feira (5/8), no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Conselho, composto por representantes da sociedade civil, tem a missão de assessorar diretamente o presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.

