HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Petrobras anuncia queda de 14% no gás natural para o mês de agosto

Novos valores vão entrar em vigor a partir de sexta-feira, 1º

Por Redação

28/07/2025 - 12:09 h | Atualizada em 28/07/2025 - 13:25
Abastecimento de GNV
Abastecimento de GNV -

Foi anunciado nesta segunda-feira, 28, pela Petrobras, a queda nos preços de Gás Natural vendido para as distribuidoras. O recuo nos preços é algo em torno de 14% e os novos valores vão ser atualizados na sexta-feira, 1º de agosto.

De acordo com a Petrobras, o reajuste acontece em virtude de uma queda de 11% no preço do petróleo Brent no trimestre anterior ao que se inicia em agosto. Os contratos da estatal com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás.

"Importante destacar que as variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras, e que considerando os mecanismos criados pela empresa, em 2024, dos prêmios por performance e de incentivo à demanda é possível ampliar a redução no preço da molécula", informou a companhia em nota.

O preço final do gás natural que chega ao consumidor não depende só do praticado às distribuidoras, mas também do custo do transporte, do portfólio de suprimento de cada distribuidora, além de impostos.

