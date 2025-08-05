Menu
BRASIL

Deyvid Bacelar, da FUP, é reconduzido ao 'Conselhão' da Presidência da República

Bacelar avalia a recondução comoum reconhecimento do compromisso histórico da categoria petroleira

Por Redação

05/08/2025 - 14:15 h | Atualizada em 05/08/2025 - 15:33
Imagem ilustrativa da imagem Deyvid Bacelar, da FUP, é reconduzido ao 'Conselhão' da Presidência da República
-

O coordenador-geral da FederaçãoÚnica dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, foi reconduzido como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecidocomo “Conselhão”, da Presidência da República. A nova composição do colegiado foi oficializada nesta semana, com a nomeação de 131 novos integrantes e arecondução de outros 155 conselheiros.

Bacelar avalia a recondução comoum reconhecimento do compromisso histórico da categoria petroleira com o desenvolvimento nacional. “É uma honra seguir representando a FUP e ostrabalhadores do setor de petróleo e gás nesse espaço estratégico de diálogo.Vamos continuar defendendo a reindustrialização do país, a reconstrução daPetrobrás como empresa pública e integrada, e uma transição energética justapara os trabalhadores e para o povo brasileiro”, afirmou ele.

Para o dirigente da FUP, a retomada do Conselhão pelo presidente Lula marca um novo momento de participação social no país, num processo de renovação e de maior representação, com mais conselheiros e conselheiras.

A nomeação foi publicada na véspera da 5ª Reunião Plenária do CDESS, realizada nesta terça-feira, 5, no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Conselho, composto por representantes da sociedade civil, tem a missão de assessorar diretamente o presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo.

Criado em 2003, durante o primeiro mandato do presidente Lula, o Conselhão foi desativado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e retomado em maio de 2023. Desde então, a FUP tem atuado ativamente no colegiado, contribuindo com propostas voltadas à geraçãode empregos, à soberania energética, à regulação de preços dos combustíveis eao fortalecimento da Petrobrás e da engenharia nacional.

Ver todas

