Ford terá que pagar R$ 30 milhões a ex-trabalhadores de fábrica na Bahia

Fábrica da Ford em Camaçari - Foto: Reprodução/ Ford

A Justiça condenou a Ford ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos a ex-funcionários da antiga fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA), ainda é passível de recurso.

A decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida em 31 de julho, aponta que a Ford encerrou as atividades de forma unilateral, sem qualquer diálogo com o sindicato dos trabalhadores, o que motivou a condenação.

Segundo o MPT-BA, não houve uma negociação prévia com o sindicato antes do fechamento, em janeiro de 2021. O Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia informou que cerca de 60 mil trabalhadores perderam o emprego, entre funcionários diretos e indiretos.

O MPT disse ainda que o pagamento da indenização por danos morais coletivos tem como objetivo reparar os problemas causados pelo fechamento da fábrica. Os pagamentos só serão feitos depois que todos os prazos para apresentação de recursos forem finalizados.

Relembre o caso

A Ford anunciou, em janeiro de 2021, que encerraria a produção de veículos no Brasil. Com isso, fábricas foram fechadas: a Camaçari, na Bahia, e a de Taubaté, em São Paulo, onde eram produzidos carros da Ford; e a de Horizonte, no Ceará, onde eram produzidos jipes da marca Troller.

Em comunicado, a fabricante detalhou que os fechamentos foram associadas a pandemia da Covid-19, que causou redução de vendas.

Cerca de 60 mil funcionários perderam os empregos, sendo eles trabalhadores diretos e indiretos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia.