Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONDENAÇÃO MILIONÁRIA

Ford terá que pagar R$ 30 milhões a ex-trabalhadores de fábrica na Bahia

Justiça determinou indenização por encerramento unilateral da fábrica em Camaçari

Por Redação

05/08/2025 - 12:59 h | Atualizada em 05/08/2025 - 14:20
Fábrica da Ford em Camaçari
Fábrica da Ford em Camaçari -

A Justiça condenou a Ford ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais coletivos a ex-funcionários da antiga fábrica em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A decisão foi divulgada nesta terça-feira, 5, pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA), ainda é passível de recurso.

Leia Também:

Prisão de Bolsonaro pode travar acordo do Brasil com os EUA? Entenda
Plenário da Câmara reabre com pacote polêmico: de anistia ao IR
Bolsonaro pode cumprir até 43 anos de prisão por cinco crimes

A decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida em 31 de julho, aponta que a Ford encerrou as atividades de forma unilateral, sem qualquer diálogo com o sindicato dos trabalhadores, o que motivou a condenação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o MPT-BA, não houve uma negociação prévia com o sindicato antes do fechamento, em janeiro de 2021. O Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia informou que cerca de 60 mil trabalhadores perderam o emprego, entre funcionários diretos e indiretos.

O MPT disse ainda que o pagamento da indenização por danos morais coletivos tem como objetivo reparar os problemas causados pelo fechamento da fábrica. Os pagamentos só serão feitos depois que todos os prazos para apresentação de recursos forem finalizados.

Relembre o caso

A Ford anunciou, em janeiro de 2021, que encerraria a produção de veículos no Brasil. Com isso, fábricas foram fechadas: a Camaçari, na Bahia, e a de Taubaté, em São Paulo, onde eram produzidos carros da Ford; e a de Horizonte, no Ceará, onde eram produzidos jipes da marca Troller.

Em comunicado, a fabricante detalhou que os fechamentos foram associadas a pandemia da Covid-19, que causou redução de vendas.

Cerca de 60 mil funcionários perderam os empregos, sendo eles trabalhadores diretos e indiretos, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

danos morais fábrica de Camaçari Ford

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábrica da Ford em Camaçari
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Fábrica da Ford em Camaçari
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Fábrica da Ford em Camaçari
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Fábrica da Ford em Camaçari
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x