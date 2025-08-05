Menu
POLÍTICA

Prisão de Bolsonaro pode travar acordo do Brasil com os EUA? Entenda

Veja se reação política dos EUA ameaça avanço de acordo comercial articulado por Haddad e Alckmin

Por Redação

05/08/2025 - 12:42 h
Trump e Bolsonaro
Trump e Bolsonaro -

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pode colocar mais pressão sobre as negociações envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos imposto por Donald Trump.

Plenário da Câmara reabre com pacote polêmico: de anistia ao IR
Bolsonaro pode cumprir até 43 anos de prisão por cinco crimes
"Ditadura judicial", diz vice secretário dos EUA sobre prisão de Bolsonaro

Conforme avaliação da CNN, tanto no campo governista ou entre aliados de Bolsonaro, o entendimento é de que a missão do Brasil de avançar nas conversas para aliviar as tarifas de 50% impostas a vários setores deve ficar ainda mais complexa.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin tem trabalhado para descolar ao máximo a negociação comercial com Trump do jogo político protagonizado pelo ex-presidente

Falava-se, nos bastidores, em reservar as tratativas com a Casa Branca à dupla. E deixar a política prioritariamente nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No entanto, o plano original tem enfrentado obstáculos — especialmente após o governo Trump escancarar oposição à decisão do ministro Alexandre de Moraes, em um tom que vai além das questões comerciais. “Deixem Bolsonaro falar!', publicou nas redes o Escritório do Departamento de Estado dos EUA para Assuntos do Hemisfério Ocidental."

Haddad terá que enfrentar o desafio de evitar que a situação com a prisão de Bolsonaro atropele o diálogo com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na visão de seus aliados próximos, é do interesse dos EUA manter a política como ingrediente nas negociações. É um elemento adicional de pressão sobre o Brasil, afirmam.

Haddad passou semanas articulando uma abertura de diálogo com o Tesouro dos Estados Unidos e iniciou a semana na expectativa de uma conversa direta nos próximos dias. Ainda nesta segunda-feira, em entrevista à BandNewsTV, o ministro afirmou que pretende explicar ao colega americano como funciona o Judiciário brasileiro

Mas o objetivo principal ainda tem de ser centrar esforços em um lugar: a negociação de um acordo comercial que alivie o tarifaço e seu peso sobre todos os setores da economia brasileira que serão impactados.

x