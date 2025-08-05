Menu
REPÚDIO

"Ditadura judicial", diz vice secretário dos EUA sobre prisão de Bolsonaro

Christopher Landau disse que ministro Alexandre de Moraes, do STF, tem ‘impulsos orwellianos’

Por Redação

05/08/2025 - 10:45 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:26
Landau é vice-secretário do Departamento de Estado Americano, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil
Landau é vice-secretário do Departamento de Estado Americano, órgão equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil

O diplomata Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, criticou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada nesta segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Landau, “os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando a Corte e o país para o território desconhecido de uma ditadura judicial”.

"O suposto crime? Aparentemente, critica o Ministro Moraes, o que o Ministro agora determinou como caracterizar uma 'obstrução da justiça'", escreveu.

Landau é o vice-secretário do Departamento de Estado Americano, órgão equivalente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O departamento divulgou uma nota na noite desta segunda repudiando a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Como tudo aconteceu

Moraes decretou prisão domiciliar na última segunda-feira, 5, afirmando que o ex-presidente fez “reiterado descumprimento das medidas cautelares”.

Ainda de acordo com a decisão, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.

O ex-presidente continua proibido de usar o celular, direta ou indiretamente, por meio de terceiros. No último domingo, 3, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma chamada de vídeo de Bolsonaro na manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Moraes ainda reafirmou a decisão que manteve as cautelares em proibir o ex-presidente de ter contato com embaixadores e se aproximar de embaixadas ou autoridades estrangeiras, com a proibição ainda do uso das redes sociais.

Tags:

Alexandre de Moraes Christopher Landau EUA Jair Bolsonaro prisão STF Vice-secretário EUA

