"Ditadura judicial", diz vice secretário dos EUA sobre prisão de Bolsonaro

O diplomata Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, criticou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada nesta segunda-feira, 4, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com Landau, “os impulsos orwellianos desenfreados do ministro estão arrastando a Corte e o país para o território desconhecido de uma ditadura judicial”.

"O suposto crime? Aparentemente, critica o Ministro Moraes, o que o Ministro agora determinou como caracterizar uma 'obstrução da justiça'", escreveu.

Landau é o vice-secretário do Departamento de Estado Americano, órgão equivalente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O departamento divulgou uma nota na noite desta segunda repudiando a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Como tudo aconteceu

Moraes decretou prisão domiciliar na última segunda-feira, 5, afirmando que o ex-presidente fez “reiterado descumprimento das medidas cautelares”.

Ainda de acordo com a decisão, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo.

O ex-presidente continua proibido de usar o celular, direta ou indiretamente, por meio de terceiros. No último domingo, 3, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma chamada de vídeo de Bolsonaro na manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro.