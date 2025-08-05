Vitória lança pré-venda misteriosa da nova camisa padrão 3 para 2025

Camisa 3 do Vitória da temporada de 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O torcedor do Vitória mais ansioso para ter o mais novo manto rubro-negro já pode garantir o uniforme antes mesmo de vê-lo. O clube abriu na última segunda-feira, 4, a pré-venda do novo padrão 3 para a temporada 2025. A ação faz mistério sobre o design da camisa, mas os vouchers para troca já estão disponíveis nas lojas oficiais do Leão.



A estratégia busca engajar a torcida antes mesmo do lançamento oficial do produto, que acontece nesta terça-feira, 5. Já as vendas diretas do novo modelo nas lojas físicas começam na manhã desta quarta-feira, 6.

Tradicionalmente, o terceiro uniforme do Leão da Barra costuma ser o mais ousado da coleção produzida pelo clube, seja em cores alternativas, em homenagens históricas ou em ações de marketing de impacto.

A expectativa do departamento de marketing rubro-negro é de que o novo padrão mantenha essa tradição, despertando a curiosidade e a adesão imediata da torcida Colossal.

Novo uniforme 3 pode estrear no jogo contra o São Paulo

De acordo com apuração do Portal A TARDE, a aposta é que o clube utilize o novo modelo já no próximo sábado, 9, às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Para isso ocorrer, tudo depende de uma liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e também do tricolor paulista, que é o time mandante da partida e que deverá escolher o seu padrão tradicional na cor branca.