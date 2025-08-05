Bolsonaro descumpriu a lei e mereceu prisão, avalia Otto Alencar

Senador Otto Alencar referendou a decisão de prisão domiciliar de Bolsonaro - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, avaliou como correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL).

Para Otto, o ex-presidente já deveria ter sido punido com a privação de liberdade por conta das constantes violações às medidas restritivas e afrontas ao Poder Judiciário.

“Se o cidadão comum tivesse feito 20% do que Bolsonaro já fez de descumprimento da lei, de ofensa a juízes, essas coisas todas arbitrárias que foram feitas, o cara já estaria em preventiva há muito tempo”, afirmou o senador ao Portal A TARDE.

Otto também condenou a atuação contra o STF que os filhos de Bolsonaro vem adotando nas últimas semanas, incluindo a provocação ao governo Donald Trump, que adotou sanções a Moraes por conta do julgamento o qual Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado.

“Alguns acham que brigar com o poder judiciário rende votos. Mas isso resolve o problema do Brasil? Isso contém a inflação, mantém os preços em níveis razoáveis, aumenta a oferta de emprego, faz o dólar cair, faz a bolsa subir? Não, só gera instabilidade. É uma questão apenas política. Eles fazem política com a visão de defesa dos interesses da família Bolsonaro, como ficou provado agora isso”, opinou.

Anistia

Otto Alencar avalia que mesmo após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, não há clima para votação daanistia aos envolvidos no ato golpista de 8 de janeiro de 2023.

No último domingo, 3, milhares de apoiadores do ex-presidente foram às ruas para pedir a absolvição dos presos pela tentativa de golpe de Estado e também apoiar as medidas dos EUA contra Moraes, por meio da Lei Magnitsky.

“Não vai ter anistia. Não vai passar na Câmara, muito menos aqui no Senado. Não tem clima de jeito nenhum. Quem atentou contra a democracia e sonhou com uma nova ditadura no Brasil não deve ser anistiado”

Entenda a prisão

A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos.

No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, tendo participado inclusive do ato no Farol da Barra. Os atos também tiveram o ministro do Supremo como um dos alvos.

Na decisão, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Para demais visitas, será necessária a autorização prévia do Supremo Tribunal Federal (STF), com a proibição do uso de aparelhos celulares por parte dos visitantes.