Filhos de Bolsonaro atacam Moraes após prisão: "Ditadura"

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestaram após a determinação da prisão domiciliar do político, fruto de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Senador da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a decisão mostra que o Brasil vive "uma ditadura".

Em entrevista ao canal CNN Brasil, Flávio Bolsonaro classificou a data como "um capítulo triste da história do Brasil", e defendeu a inocência do pai que, segundo ele, tem sido vítima de perseguição por parte do ministro da Corte.

"Óbvio que eu recebo essa notícia com muita indignação. É mais um capítulo triste da história do Brasil, e que nós agora estamos em uma ditadura, onde uma pessoa sozinha decreta a prisao de um ex-presidente da República. Uma pessoa, honesta, correta, que ao longo de toda essa perseguição que ele vem sofrendo nesse processo que é de fachada, um jogo de cartas marcadas", disparou Flávio, que continuou.

"Era tudo que Alexandre de Moraes queria se vingar do presidente Bolsonaro, não bastou ele apenas desesquilibrar o processo eleitoral atuando como presidente do TSE [...] Ele está aqui concretizando mais um desejo seu, mais uma satisfação pessoal sua de colocar em prisão domiciliar a maior referência de todos nós na política aqui no Brasil hoje, em uma clara demonstração de vingança das sanções que ele sofreu pela Lei Magnitsky", completou o senador.

Essa decisão de hoje é uma injustiça, um verdadeiro crime contra um homem inocente! pic.twitter.com/PP2t08tNvU — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 4, 2025

Eduardo Bolsonaro

Pivô do tarifaço de 50% dos Estados Unidos aos produtos brasileiros ao país, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou nas redes sociais, em inglês, reforçando a linha de ataque ao ministro Alexandre de Moraes.

"Meu pai, Jair Bolsonaro, foi preso hoje por apoiar, de sua própria casa, o povo brasileiro que foi às ruas para se manifestar contra os abusos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E porque eu e meus irmãos postamos fotos dele. Uma prisão sem crime, sem provas, sem julgamento [...] Apenas abuso de poder para silenciar o líder da oposição brasileira. O Brasil não é mais uma democracia. O mundo precisa tomar nota", disparou em uma publicação.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o descumprimento de medidas cautelares.

Além da prisão, Bolsonaro não poderá receber visitas sem autorização prévia do STF, tendo acesso apenas aos advogados. Além disso, o ex-presidente também não terá acesso ao aparelho celular.

