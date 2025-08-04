Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Além de Bolsonaro, veja quais ex-presidentes do Brasil já foram presos

Motivos variam de escândalos de corrupção a acusações durante regimes autoritários

Por Isabela Cardoso

04/08/2025 - 20:08 h
Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF
Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF -

Com a prisão domiciliar decretada nesta segunda-feira, 4, Jair Bolsonaro (PL) se junta a um grupo seleto e polêmico da política nacional: o dos ex-presidentes brasileiros que já foram presos. A decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares.

Mas Bolsonaro não é o único. Ao longo da história republicana do Brasil, outros chefes de Estado também foram detidos, seja por corrupção, lavagem de dinheiro ou por motivações políticas. A seguir, relembre quem são eles.

Fernando Collor: condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

Ex-presidente Fernando Collor
Ex-presidente Fernando Collor | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fernando Collor de Mello, presidente entre 1990 e 1992, foi preso em abril deste ano após ser condenado a oito anos e dez meses por corrupção e lavagem de dinheiro. Os crimes envolvem um esquema na BR Distribuidora (hoje Vibra). A princípio, ele cumpriria pena em regime fechado, mas teve a detenção convertida em prisão domiciliar devido ao diagnóstico de Parkinson e outras comorbidades apresentadas pela defesa.

Michel Temer: preso na Lava Jato e solto por habeas corpus

O ex-presidente Michel Temer
O ex-presidente Michel Temer | Foto: AFP

Michel Temer (MDB), que ocupou a presidência entre 2016 e 2018, foi preso em março de 2019 após delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, que o acusava de envolvimento em um esquema de corrupção. Em maio do mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao ex-presidente, substituindo a prisão por medidas cautelares, como entrega do passaporte e bloqueio de bens.

Lula: prisão, anulação e retorno à presidência

Lula, durante entrevista para o Jornal Nacional, no Palácio da Alvorada
Lula, durante entrevista para o Jornal Nacional, no Palácio da Alvorada | Foto: Ricardo Stuckert

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi preso em abril de 2018, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, relacionado à Operação Lava Jato. Em 2019, foi sentenciado a 12 anos e 11 meses de prisão, mas passou pouco mais de um ano detido, já que o STF decidiu que a prisão em segunda instância era inconstitucional.

Em 2021, todas as condenações foram anuladas após o ministro Edson Fachin declarar incompetência da vara que julgou o caso. No ano seguinte, a ONU apontou parcialidade nos julgamentos contra o ex-presidente, que voltou ao cargo em 2023.

Antes da redemocratização: prisões e exílios

Muito antes da era da Lava Jato e da ascensão das redes sociais, presidentes brasileiros já enfrentavam a prisão em momentos de instabilidade política.

Hermes da Fonseca (1910-1914): Foi o primeiro presidente a ser preso, acusado de envolvimento na Revolta do Forte de Copacabana e, depois, por levantes militares em 1922.

Artur Bernardes (1922-1926): Detido por dois meses durante a Revolução Constitucionalista de 1932, foi posteriormente exilado em Portugal.

Washington Luís (1926-1930): Após ser deposto da presidência, passou quase um mês preso. Em seguida, ficou mais de uma década exilado.

Juscelino Kubitschek (1956-1961): Teve os direitos políticos cassados e foi acusado de corrupção durante a ditadura militar.

Jânio Quadros (1961): Embora nunca tenha sido formalmente preso, foi condenado a confinamento de 120 dias em Corumbá (MS), em 1968, por declarações políticas.

