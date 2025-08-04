Prisão domiciliar de Bolsonaro: Globo surpreende com atitude às pressas

Globo interrompeu a programação para dar a notícia sobre Bolsonaro - Foto: Reprodução | Agência Brasil e Globo

A Globo tem sido criteriosa com a utilização da clássica vinheta de plantão que costuma utilizar na programação. No entanto, na tarde desta segunda-feira, 4, a emissora cortou a exibição da reprise de A Viagem para dar a notícia do decreto da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O canal colocou no ar o Plantão Globo e passou as primeiras informações sobre o caso. Ana Luíza Guimarães, que está no comando do Jornal Nacional nos últimos dias, foi a responsável por dar os detalhes da prisão.

No X, antigo Twitter, internautas reagiram sobre a decisão da emissora. "Que comecem os jogos!", afirmou uma pessoa. "Quem amou o plantão da Globe de hoje? O Brasil está em festa", escreveu outro.

Confira o momento:

Prisão domiciliar de Bolsonaro decretada

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

decisão ocorre após o descumprimento de medidas cautelares. A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos.

No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023.

Na decisão, o magistrado, que havia determinado as medidas cautelares, solicitou a permanência do uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Bolsonaro está proibido de receber visitas, exceto de seus advogados.

Globo evita usar vinheta

Nos últimos anos, a Globo tem deixado claro que passou a ser mais criteriosa com a vinheta que até hoje é considerada um “mau presságio" por boa parte dos telespectadores.

A emissora carioca tem feito apenas interrupções em programas gravados ou em horários destinados à programação local, em que o corte brusco é inevitável.

Um dos exemplos recentes foi a morte do papa Francisco (1936-2025), em abril, e o anúncio de que Donald Trump havia sido eleito presidente dos Estados Unidos em 6 de novembro.