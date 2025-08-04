POLÍTICA
Urgente! Preso, Bolsonaro tem celular apreendido pela PF
STF determinou prisão domiciliar do ex-presidente da República
Por Cássio Moreira
A Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 4.
Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente, em Brasília. No domingo, 3, o ex-presidente usou o aparelho celular para fazer chamadas de vídeo e acompanhar as manifestações contra Alexandre de Moraes.
No entendimento de Moraes, Bolsonaro utilizou do aparelho para produzir material para as redes sociais dos seus filhos e apoiadores.
Ato em Salvador
No domingo, 3, Bolsonaro chegou aparecer em uma chamada de vídeo com o deputado federal Capitão Alden (PL), no Farol da Barra, onde ocorria uma das manifestações. O ex-presidente, entretanto, preferiu não discursar.
Prisão de Bolsonaro
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o descumprimento de medidas cautelares.
A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos. No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, tendo participado inclusive do ato no Farol da Barra. Os atos também tiveram o ministro do Supremo como um dos alvos.
