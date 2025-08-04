Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Urgente! Preso, Bolsonaro tem celular apreendido pela PF

STF determinou prisão domiciliar do ex-presidente da República

Por Cássio Moreira

04/08/2025 - 19:15 h
Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar
Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar -

A Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve sua prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 4.

Os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do ex-presidente, em Brasília. No domingo, 3, o ex-presidente usou o aparelho celular para fazer chamadas de vídeo e acompanhar as manifestações contra Alexandre de Moraes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No entendimento de Moraes, Bolsonaro utilizou do aparelho para produzir material para as redes sociais dos seus filhos e apoiadores.

Ato em Salvador

No domingo, 3, Bolsonaro chegou aparecer em uma chamada de vídeo com o deputado federal Capitão Alden (PL), no Farol da Barra, onde ocorria uma das manifestações. O ex-presidente, entretanto, preferiu não discursar.

Prisão de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou, nesta segunda-feira, 4, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão ocorre após o descumprimento de medidas cautelares.

A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos. No último domingo, 4, o ex-presidente apareceu em publicações, dentro de sua residência, acompanhando as manifestações pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 2023, tendo participado inclusive do ato no Farol da Barra. Os atos também tiveram o ministro do Supremo como um dos alvos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Jair Bolsonaro preso prisão de bolsonaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Bolsonaro terá que cumprir prisão domiciliar
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x