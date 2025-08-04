MACUMBA FEZ EFEITO?
Suposta ligação de Alcione com prisão de Bolsonaro vem à tona
Internautas apontaram a cantora como responsável pela prisão
Por Franciely Gomes
A prisão de Bolsonaro agitou os ânimos dos internautas nesta segunda-feira, 4. Após o Ministro Alexandre de Moraes decretar o recolhimento domiciliar do ex-presidente do Brasil, internautas apontaram uma suposta ligação da cantora Alcione com o caso.
“A macumba da alcione causando diversos efeitos”, disparou um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter, citando a macumba que a artista revelou que faria para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixar o Brasil em paz nos próximos dias.
a macumba da alcione causando diversos efeitos— moo (@flertefatale) August 4, 2025
“A macumba da alcione deu certo mesmo né, a querida tem axé”, afirmou outra. “A macumba da Alcione pesadíssima amores”, reforçou um terceiro. “Mas a macumba da Alcione é poderosa mesmo né rapaz! Bolsonaro preso!”, afirmou mais um.
Mas a macumba da Alcione é poderosa mesmo ne rapaz!— Yuri Deslandes 📷 🐍 (@YuriDeslandesN) August 4, 2025
Bolsonaro preso! pic.twitter.com/2rZKCM4nBn
A MACUMBA DA ALCIONE PESADÍSSIMA MORES pic.twitter.com/uHTZL3vD6q— kapassapano (@kapassapano) August 4, 2025
A declaração de Alcione aconteceu no último sábado, 2, durante o programa “É de Casa”, da TV Globo. “[Trump] Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje quando sair daqui eu vou fazer uma macumbinha para Trump”, disparou ela.
A Alcione dizendo que vai fazer uma macumba para Trump.🗣 #EDeCasaNasRedes pic.twitter.com/SDod75yLEE— eplay (@forumeplay) August 2, 2025
Alcione e Alexandre de Moraes
Apesar de tudo não passar de uma brincadeira do público, a artista já demonstrou publicamente seu descontentamento com Jair Bolsonaro e seu apreço por Alexandre de Moraes.
Em entrevista à revista Breeza, em julho deste ano, a cantora voltou a dizer que tem um “crush” no líder do Supremo Tribunal Federal (STF), mas fez uma revelação íntima: disse que o admira mais por sua atuação do que pela beleza.
“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, disparou.
