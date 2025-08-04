Menu
MACUMBA FEZ EFEITO?

Suposta ligação de Alcione com prisão de Bolsonaro vem à tona

Internautas apontaram a cantora como responsável pela prisão

Por Franciely Gomes

04/08/2025 - 19:12 h | Atualizada em 04/08/2025 - 19:51
A cantora foi muito citada na redes social 'X'
A cantora foi muito citada na redes social 'X' -

A prisão de Bolsonaro agitou os ânimos dos internautas nesta segunda-feira, 4. Após o Ministro Alexandre de Moraes decretar o recolhimento domiciliar do ex-presidente do Brasil, internautas apontaram uma suposta ligação da cantora Alcione com o caso.

“A macumba da alcione causando diversos efeitos”, disparou um usuário da rede social ‘X’, o antigo Twitter, citando a macumba que a artista revelou que faria para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixar o Brasil em paz nos próximos dias.

“A macumba da alcione deu certo mesmo né, a querida tem axé”, afirmou outra. “A macumba da Alcione pesadíssima amores”, reforçou um terceiro. “Mas a macumba da Alcione é poderosa mesmo né rapaz! Bolsonaro preso!”, afirmou mais um.

A declaração de Alcione aconteceu no último sábado, 2, durante o programa “É de Casa”, da TV Globo. “[Trump] Ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga Alexandre de Moraes, que é o nosso ministro maravilhoso. Eu hoje quando sair daqui eu vou fazer uma macumbinha para Trump”, disparou ela.

Alcione e Alexandre de Moraes

Apesar de tudo não passar de uma brincadeira do público, a artista já demonstrou publicamente seu descontentamento com Jair Bolsonaro e seu apreço por Alexandre de Moraes.

Em entrevista à revista Breeza, em julho deste ano, a cantora voltou a dizer que tem um “crush” no líder do Supremo Tribunal Federal (STF), mas fez uma revelação íntima: disse que o admira mais por sua atuação do que pela beleza.

“Não é por achar ele gato. O maior respeito que eu tenho pelo meu ministro é que eu sou fã das atitudes dele, do trabalho. Com todo respeito, eu sou fã disso. Às vezes, eu brinco, mas eu tenho o maior respeito por esse ministro”, disparou.

x