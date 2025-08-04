SAÚDE
Ex-nora de Huck e Angélica recusa cirurgia para tumor: "Cicatriz fica muito feia"
Duda Guerra compartilhou em suas redes sociais a decisão
Por Agatha Victoria
A influenciadora Duda Guerra, de 17 anos, conhecida por ter namorado Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck, compartilhou em suas redes sociais a decisão de não se submeter a uma cirurgia para remoção de um tumor benigno na perna.
A jovem explicou aos seguidores os motivos que a levaram a optar por não realizar o procedimento.
No último domingo, 3, Duda publicou uma imagem da perna, onde é possível ver um inchaço na região. Ela contou que o inchaço é causado por um osteocondroma, um tipo de tumor ósseo benigno.
Apesar do desconforto, afirmou que prefere conviver com a condição a enfrentar os riscos da cirurgia. Na publicação, Duda também falou sobre a complexidade do caso e os possíveis efeitos colaterais da intervenção.
"Optei por não tirar. Toda cirurgia tem um risco, a cicatriz fica muito feia. E eu consigo conviver com ele", declarou.
Ela ainda revelou que já teve um tumor benigno anteriormente, um hemangioma no braço, que é um crescimento anormal dos vasos sanguíneos.
