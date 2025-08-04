Brunna Gonçalves exibe corpo pós parto e surpreende web

A famosa contou detalhes sobre as mudanças - Foto: Reprodução | Instagram

Brunna Gonçalves surpreendeu os seguidores ao fazer um tour por seu corpo após o parto da primeira filha, Zuri, fruto do relacionamento com a cantora Ludmilla. A dançarina publicou um vídeo em seu canal do Youtube, neste domingo, 3, e desabafou sobre as mudanças.

“Esse vídeo é muito importante pra mim pelo fato de eu estar me abrindo aqui pra vocês, na esperança de vocês se sentirem abraçadas por mim e se conectarem com esse assunto”, escreveu ela na legenda da publicação.

Durante seu relato, a ex-BBB revelou que engordou cerca de 20 quilos durante a gestação. “Deixei pra subir na balança só no dia do meu parto. Quando eu vi, eram 20 kg a mais. Fiquei assim: ‘Meu Deus… como é que eu vou fazer pra recuperar isso tudo?’”, disparou.

Entretanto, a famosa confessou que não priorizou o corpo após o nascimento da herdeira. “Eu não conseguia fazer nada. Eu só sabia dar de mamar e cuidar da minha filha....Quando a rotina vai se instalando, a gente começa a se olhar no espelho e ver as mudanças que o corpo teve. Porque seu corpo foi uma casa. Ele abrigou minha filha por nove meses. Então, do mesmo jeito que começou, ele não ia ficar, né?”, afirmou.

VEJA: Brunna Gonçalves faz tour pelo corpo pós-gravidez e desabafa após engordar 20kg: "Não me reconheço no espelho". pic.twitter.com/MxZsBZMwPz — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) August 4, 2025

Autoestima

Brunna também destacou que não está satisfeita com seu corpo atual e pretende mudar seus hábitos alimentares em prol de recuperar sua autoestima. “Eu quero me olhar no espelho e me reconhecer”, disse ela.

“Eu estou sendo o mais sincera possível, transparente com vocês, porque eu olho no espelho e não me reconheço…Eu tenho uma vida que depende de mim e da minha esposa, mas eu acho que tô muito feliz com tudo que tô vivendo, com essa minha nova fase, com a minha família. Tá tudo perfeitamente bem. Só que, pra as coisas fluírem mais, eu acho que eu tenho que estar bem comigo mesma, sabe?”, reforçou.

“Eu tenho que me olhar no espelho e me sentir bem. Porque, por mais que eu receba milhões de elogios, se eu olhar no espelho e não me sentir bem, os elogios não servem de nada. Então, não quero perder essa minha essência, sabe? Eu quero, pelo menos, ter um pedacinho da Brunna de antes, que eu acho que me faz bem”, seguiu.