PERDEU TUDO?

Gominho choca ao falar sobre vida financeira: "Não tenho R$ 1"

Gominho desmentiu boatos sobre a herança de Preta Gil

Por Edvaldo Sales

04/08/2025 - 13:10 h
Gominho
Gominho -

O influenciador digital Gominho rompeu o silêncio sobre os rumores de que teria recebido uma herança de R$5 milhões de Preta Gil, que morreu no último dia 20. O apresentador afirmou que não recebeu esse valor e chocou ao falar sobre a sua atual situação financeira.

Na ocasião, ele, que desmentiu boatos de que teria entrado na lista de herdeiros da cantora, brincou que, caso fosse sequestrado após os boatos de que estaria milionário, não teria nem um real para entregar. “Não tem dinheiro nenhum”, disparou.

“Não estou esperando dinheiro de nada, e não tem essa herança”, afirmou. “A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado, achando que tenho R$ 5 milhões. A verdade é que, se eu for sequestrado, não tenho nem R$ 1 para dar”, disse, em tom de brincadeira.

Herança de Preta Gil

Segundo o Folha Econômica, a fortuna da artista seria em torno de R$30 milhões, e ela teria deixado parte para o filho, Francisco Gil, e outra para a neta, Sol de Maria.

Além disso, segundo O Globo, a cantora deixou um vasto patrimônio musical, e o filho, que é seu herdeiro direto, terá o direito de administrar os direitos dessas canções por até 70 anos, conforme as regras vigentes no Brasil.

Gominho deixa empresa de Preta Gil

Gominho não faz mais parte do time de influenciadores agenciados pela empresa Mynd, a qual Preta Gil era sócia. A informação foi confirmada pelo portal F5 na quinta-feira, 31.

Funcionários da empresa contaram que ficaram chocados com a informação, que foi repassada nesta manhã, cerca de 11 dias após a morte da filha de Gilberto Gil, que é uma das melhores amigas do famoso.

Procurada pela reportagem, a Mynd informou que a decisão partiu do próprio Gominho e foi acatada pelos sócios da empresa. Eles ainda deixaram claro que não houve nenhum tipo de briga ou confusão na saída do ex-Fazenda.

Gominho também não precisou pagar nenhuma multa contratual após sua saída, tanto por ter um modelo de contrato permissivo, quanto por sua relação de proximidade com Preta Gil, que faleceu em decorrência de complicações causadas pelo câncer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

