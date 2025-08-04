Menu
CRIME

Ex-BBB desabafa após sofrer assédio em Salvador: “Apertou minha bunda”

Assédio teria acontecido em uma pagode na capital baiana

Por Edvaldo Sales

04/08/2025 - 12:37 h
Lucas Pizane
Lucas Pizane -

O ex-BBB Lucas Pizane usou as redes sociais para fazer desabafo na manhã desta segunda-feira, 4. O baiano disse que foi vítima de um episódio de assédio sexual em um evento que aconteceu em Salvador na noite do domingo, 3. Segundo ele, uma mulher desconhecida o tocou sem seu consentimento.

“Ontem passei uma situação que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu estava em um pagode, curtindo numa boa, veio uma mulher por trás de mim, na idade da minha mãe, na verdade, ela até aparentava ser mais velha, apertou minha bunda e virou como se nada tivesse acontecido”, iniciou o rapaz.

“Eu olhei a situação: ‘Isso aconteceu mesmo? Eu tô doido? Essa mulher apertou minha bunda?’”, seguiu.

No relato, Lucas falou que confrontou a mulher após perceber o que tinha acontecido. “Toquei na mulher e falei: ‘É sério? É sério que você fez isso?’. Ela virou para mim: ‘Não, você acha que eu faria isso?’”, detalhou.

O jovem afirmou que sente raiva toda vez que lembra do que aconteceu. “Meu sangue ferve. Eu entendo mais as mulheres no sentido da insegurança que deve ser. Passar por situações assim”, seguiu.

Fiquei possesso de raiva, cheguei nas minhas amigas mulheres: ‘Olha, aconteceu isso, dá uma olhada intimidadora para essa mulher.’ Saí de perto porque não quero ver a cara dela.
Lucas Pizane - ex-BBB

Pizane finalizou: “Agora eu dimensionei o que de fato aconteceu, eu tô mais indignado ainda. Inacreditável o desrespeito.”

Assista ao relato de Lucas Pizane:

Perrengue com camisinha em aeroporto

Em junho, Lucas Pizane passou por uma situação constrangedora ao voltar de uma viagem. Ele contou que sua mochila abriu sem querer no aeroporto e um item inusitado caiu dela, sendo recolhido por uma idosa.

“Senhor, tem misericórdia! Tem coisa que é só comigo que acontece. Eu desci do avião, a mochila abriu o zíper e caiu... só vi uma senhorinha atrás de mim: 'Menino, menino, menino, caiu da sua mochila'”, contou ele.

“O que foi que caiu da minha mochila? Um pacote de camisinha. Uma senhora, uma idosa com um pacote de camisinha na mão correndo atrás de mim”, completou o rapaz, visivelmente constrangido com o ocorrido.

Por fim, o rapaz fez um alerta para os seguidores. “[Fiquei] sem saber onde enfiar minha cara. Mas tudo bem, não é vergonha se proteger. Se protejam, crianças”, concluiu.

