Ex-marido que traiu e abandonou Preta Gil é detonado: “Desgosto”

Preta Gil e Rodrigo Godoy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy fez a sua primeira publicação desde a morte da cantora no último dia 20. O rapaz postou três fotos no Instagram nesse domingo, 3, com a legenda "firme e forte".

Em um dos cliques, ele aparece de perfil. Na segunda, ele surge empinando pipa. Já na terceira, o homem mostra o céu. Nos comentários, os internautas detonaram o rapaz.

“Agora é fácil vir aqui e colocar legenda de motivação, depois do que fez, mas saiba que Deus vê e sabe de tudo e tudo que plantamos, vamos colher. Isso vale pra tudo e pra todos. Repense suas atitudes e procure nunca mais agir assim”, disparou uma pessoa. “Seguro como sempre, bem tranquilo como sempre, isso aí, a vida continua né? A Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?”, indagou outra.

“Um homem de verdade não abandona a esposa quando ela está lutando pela própria vida. Estabilidade não é uma legenda, é estar presente quando realmente importa. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Suas atitudes já contaram a história. Curiosa a escolha de palavras: ‘firme e seguro’. Alguns diriam que essas qualidades se mostram de verdade quando a pessoa a quem você jurou amor está enfrentando um câncer, não depois que ela se vai. Ela lutou contra o câncer. Você fugiu. Ela se foi. E agora você posta sobre força? Que essa ironia te assombre!”, disse uma terceira.

Veja a publicação:

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados de 2015 a 2023. Ela o acusou de traí-la durante o tratamento de câncer: “O que mais me choca nessa história não é a traição, a traição acontece, a gente é humano, é hipócrita ficar falando ‘ai meu Deus, me traiu’. A traição acontece, a coisa carnal, o que para mim é mais grave é você optar por trair várias vezes, que é o enganar, manipular, esconder”, disse a cantora em 2023.

Rodrigo Godoy vai ter direito a herança?

A discussão em torno dos herdeiros de Preta Gil continua dando o que falar nas redes sociais. Apesar de Francisco Gil ser o único herdeiro legítimo da artista, surgiu a dúvida com relação a parte de Rodrigo Godoy.

O divorcio foi feito com separação total de bens, fazendo com que o empresário saísse da relação sem nada. Ele não construiu uma renda própria e não poderia levar nada do que foi conquistado pela artista durante o casamento.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o advogado João Vinicius Queiroz explicou que o modelo de separação não garante direito a nenhum bem deixado herança para Godoy.

“Se existiu um divórcio anterior, lá naquele divórcio que eles fizeram, provavelmente já consta quais são os bens que foram arrolados para a partilha. A maioria dos famosos, eles não têm muitos bens a serem arrolados para a partilha, porque eles fazem um contrato pré-nupcial e lá nesse contrato prevê geralmente o que vai caber e o que não vai”, disse.

Godoy pode revogar o testamento?

Durante a entrevista, o profissional ainda ressaltou que Rodrigo só poderia revogar o testamento deixado por Preta caso o processo do divórcio não estivesse finalizado, o que não é o caso.

“Se por algum motivo ela nunca entrou na justiça para resolver essas questões, ele pode sim abrir uma ação com referência àquilo que foi estabelecido à época do casamento. [...] Se já fizeram o divórcio, ele não tem direito a entrar com nada nem fazer mais nenhum tipo de ação para requerer bens. Até porque ele só teria direito àqueles bens que foram adquiridos dentro do relacionamento”, explicou.