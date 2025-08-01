Irmão de Preta Gil desabafa após morte da cantora: “Devastado”

Preta Gil e Bem Gil - Foto: Preta Gil e Bem Gil

Irmão de Preta Gil, Bem Gil fez um desabafo comovente nas redes sociais. Ele escreveu um texto nesta quinta-feira, 31, relembrando momentos vividos ao lado da cantora, que faleceu aos 50 anos no último dia 20 de julho, durante a luta contra um câncer.

O rapaz falou sobre um show que marcou profundamente sua memória. “Nossa irmã, amada! Quanta saudade já sentimos desse colo! Preta me ligou na véspera do show da Ana no Circo Voador, em agosto passado, para contar do agravamento da doença e eu fiquei devastado”, iniciou.

Bem seguiu: “Fui por ela mesmo consolado e incentivado a ir para montagem naquela tarde. Foi com a Preta que toquei lá pela primeira vez, em 2005. Na semana seguinte, fui visitá-la em São Paulo e ela vibrava com o sucesso do show! Preta era assim!”

Além disso, o músico também contou que ele e a esposa, a cantora Mãeana, se apresentarão no dia 8 de agosto, data em que Preta completaria 51 anos. “Quis o destino que o próximo show da Mãeana esteja marcado para o dia do aniversário da Preta, 8 de agosto, em Belém! Estaremos cantando e celebrando todo legado de amor que ela deixou em nossas vidas. Achei essa foto que tirei durante a turnê da família que ela inventou para nós, a gente!”, disse.

Na foto que Bem Gil compartilhou, Preta aparece com o sobrinho Sereno no colo, durante uma viagem da Dinamarca rumo ao Marrocos. “Nesse dia saíamos da Dinamarca em direção ao Marrocos, e Sereno teve a sorte desse soninho!”, descreveu.

Bela Gil sai em defesa da irmã

A irmã de Preta Gil, Bela Gil, rompeu o silêncio sobre as declarações do padre Danilo César, da Paróquia de Areial, na Paraíba, sobre a morte da cantora. O sacerdote foi acusado de intolerância religiosa após debochar do falecimento da artista.

Ele afirmou no seu sermão no último domingo, 27, que os orixás não “ressuscitaram” a cantora, que morreu vítima de câncer, no dia 20 de julho.

“É cada absurdo que a gente precisa ouvir… seu padre desrespeitoso”, disparou Bela ao compartilhar um post de Leandro Karnal, que também expressou sua indignação.

“O sacerdote Danilo César fez sermão sobre a morte de Preta Gil. Argumentou que os orixás não devem possuir força pois… não ressuscitaram a artista. Para o padre, entidades que não conseguem evitar a morte, seriam falsas”, disse Karnal.

Ele não parou por aí e fez um questionamento. “Neste caso, de acordo com a lógica do próprio sacerdote, quantos católicos ressuscitaram? Quantos papas (que recebem enorme quantidade de orações quando ficam doentes) mantiveram-se eternos e saíram saltitando pela praça de São Pedro?”, perguntou.

Karnal completou: “Não sei sobre vida eterna ou ressurreição, mas sei que Jesus mandou amar mesmo quem fosse diferente. Sei que, de acordo com Mateus 25, no dia do Juízo Final, o padre em questão é um sério candidato à condenação eterna por ser um homem cruel e preconceituoso”.